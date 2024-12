Zubac je srušio Jokića i društvo, Šarić bez minute i treću u nizu!

Košarkaši LA Clippersa svladali su u svom Intuit Domeu Denver Nuggetse sa 126-122, a Ivica Zubac je za pobjedničku momčad postigao šest koševa uz osam skokova i pet asistencija, dok Dario Šarić kod gostiju nije ulazio u igru. To mu je treća uzastopna utakmica u kojoj nije igrao ni minute, a u dvije prije toga bio je svega po četiri minute na parketu.

Clipperse je do pobjede predvodio James Harden sa 39 koševa i 11 asistencija, dok je kod Denvera najbolji bio Nikola Jokić sa 28 poena, 14 skokova i 11 asistencija.

Na ljestvici Zapadne konferencije NBA lige Clippersi su sedmi s učinkom 13-9, a Nuggetsi su deveti sa 10-8. Na vrhu su Oklahoma City Thunder sa 15-5 i Houston Rocketsi sa 15-6.

U dvoboju momčadi s najboljim učinkom u ligi Cleveland Cavaliersi su na domaćem parketu svladali aktualne prvake Boston Celticse sa 115-111. Donovan Mitchell je za 'Cavse' postigao 35 koševa, a kod Bostona je najbolji bio Jayson Tatum sa 33 poena. Cleveland je vodeći s učinkom 18-3, a Boston ima 16-4.

U Madison Square Gardenu su New York Knicksi s uvjerljivih 118-85 svladali New Orleans Pelicanse za koje je Karlo Matković odigrao devet minuta i ostao bez koša, ali je imao po jedan skok, ukradenu loptu i blokadu. Mikal Bridges je sa 31 poenom predvodio Knickse do pobjede.

Knicksi su sa 12-8 četvrti na Istoku, a New Orleans je sa 4-17 na dnu Zapadne konferencije.

NBA rezultati, 1.12.

LA Clippers - Denver 126-122

New York - New Orleans 118-85

Brooklyn - Orlando 92-100

Memphis - Indiana 136-121

Cleveland - Boston 115-111

Toronto - Miami 119-116

Houston - Oklahoma City 119-116

Utah - LA Lakers 104-105

Portland - Dallas 131-137

Sacramento - San Antonio 125-127