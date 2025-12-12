Zubčić objasnio lošu formu u SAD-u: Trebalo se snaći u onim uvjetima, a ja to nisam učinio

Američka turneja donijela je podijeljene osjećaje za najboljeg hrvatskog skijaša Filipa Zubčića (32). U Copper Mountainu je nakon skoro dvije godine zakoračio na pobjedničko postolje, ukupno 13. put u karijeri, a nekoliko dana kasnije Zubčić nije izborio drugu vožnju u veleslalomu u kanadskom Tremblantu. To mu se nije dogodilo čak sedam godina.

Sredina je prosinca i sezona Svjetskog kupa polako ulazi u višu brzinu. Skijaši nisu imali puno vremena kako bi rekuperirali snagu i odmorili mišiće jer nas već ovog vikenda čeka tehnički program u kultnom francuskom skijalištu, Val d'Isereu.U subotu je na rasporedu veleslalom (prva vožnja u 9.30 sati, druga u 13 sati), a u nedjelju će se Filipu pridružiti i ostatak hrvatske reprezentacije, Samuel Kolega, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić.

Broj 13 prati Zubčića u Val d'Isereu. Čak je triput završio veleslalom na 13. mjestu, a najbolji mu je plasman četvrto mjesto iz 2023. godine. Prošle je sezone završio na desetom mjestu, a dvaput je odustao, i to u uzastopnim sezonama, 2021. i 2022. godine. Dodajmo kako je Zubčić upravo na ovom skijalištu osvojio jedino postolje u slalomu, tamo 2021. godine.

- Odradili smo dva treninga na europskom, tvrdom snijegu. Dobro se osjećam i veselim se utrci. Dobio sam info da staza nije pretjerano ledena, kao što je uvijek. Snijeg je tvrd i agresivan, lijepo je vrijeme i bit će dobra utrka - najavio je Zubčić.

Osvrnuo se na američku turneju koja je donijela veselje i razočarenje.

- U Copperu sam imao odličnu utrku i nakon dugo vremena bio na postolju, nešto slično očekivali smo i u Beaver Creeku. Ali dogodilo se nešto totalno suprotno. Snijeg je, za mene, bio dosta težak jer je podloga bila mekana. Ali, treba se znati snaći i u takvim uvjetima. Ja to nisam učinio taj dan i ostvario sam jako loš rezultat. To je sport, to se događa i idemo dalje - zaključio je Zubčić, koji će u petak navečer doznati startni broj za veleslalom.