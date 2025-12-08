Zubčiću se ovo nije dogodilo čak 2548 dana! 'Ništa više za reći'

Jedna od mojih najgorih utrka ikad, iskreno je komentirao Filip Zubčić (32) nakon vikenda u Beaver Creeku. Iako je muška karavana Svjetskog kupa ostala na američkom snijegu, na kojem je Zubčić još prošli tjedan osvojio prvo postolje u sezoni u Copper Mountainu, treće mjesto popratio je najslabijom vožnjom u posljednjim godinama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 Filip Zubčić: 'Zrinka Ljutić me spasila! Glava mi je bila puna' | Video: Hrvatski skijaški savez

Najbolji hrvatski skijaš završio je prvu vožnju na 42. mjestu s velikih 2,69 sekundi zaostatka za najbržim Marcom Odermattom. Štoviše, Zubčiću je nedostajalo čak pola sekunde za drugu vožnju. I sam je prvi priznao, zna i mora bolje od toga. Ipak, ne bi bili u pravu kada bi rekli kako Zubčiča "nije išlo" od prve sekunde na stazi.

Naime, Zubo je imao vrlo dobar prolaz u prvom sektoru, gdje je imao 12. najbrže vrijeme i zaostatak od samo pet stotinki za Odermattom. Ipak, napravio je krupniju pogrešku u ključnom dijelu drugog sektora, koja ga je koštala čak sekundu i tri desetinki vremena. Uz to, izgubio je i brzinu koja je bila ključna za posljednja dva sektora.

Foto: Michael Madrid/REUTERS

Greške se događaju i Beaver Creek samo je podsjetio na visoki standard kojeg je Zubčić postavio svih ovih godina. Naime, prošlo je čak 2548 dana između dvije veleslalomske utrke u kojima Zubčić nije izborio drugi lauf. Posljednji je put to bilo 16. prosinca u talijanskoj Alta Badiji, još tamo 2018. godine...

Zubčić već ovaj tjedan ima priliku za popravak dojma. U subotu je na rasporedu četvrti od ukupno devet veleslaloma sezone u francuskom Val d'Isereu. Dodajmo kako je Hrvat i nakon odustajanja u SAD-u osmi veleslalomaš svijeta sa 76 osvojenih bodova.