Obavijesti

Sport

Komentari 3
VIKEND ZA ZABORAV

Zubčiću se ovo nije dogodilo čak 2548 dana! 'Ništa više za reći'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Zubčiću se ovo nije dogodilo čak 2548 dana! 'Ništa više za reći'
4
Saalbach: Nastup hrvatskih skijaša u drugoj vožnji slaloma na Svjetskom skijaškom prvenstvu 2025 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Greške se događaju i Beaver Creek samo je podsjetio na visoki standard kojeg je Zubčić postavio svih ovih godina. Naime, prošlo je čak 2548 dana između dvije veleslalomske utrke u kojima Zubčić nije izborio 2. lauf

Jedna od mojih najgorih utrka ikad, iskreno je komentirao Filip Zubčić (32) nakon vikenda u Beaver Creeku. Iako je muška karavana Svjetskog kupa ostala na američkom snijegu, na kojem je Zubčić još prošli tjedan osvojio prvo postolje u sezoni u Copper Mountainu, treće mjesto popratio je najslabijom vožnjom u posljednjim godinama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Filip Zubčić: 'Zrinka Ljutić me spasila! Glava mi je bila puna' 01:18
Filip Zubčić: 'Zrinka Ljutić me spasila! Glava mi je bila puna' | Video: Hrvatski skijaški savez

Najbolji hrvatski skijaš završio je prvu vožnju na 42. mjestu s velikih 2,69 sekundi zaostatka za najbržim Marcom Odermattom. Štoviše, Zubčiću je nedostajalo čak pola sekunde za drugu vožnju. I sam je prvi priznao, zna i mora bolje od toga. Ipak, ne bi bili u  pravu kada bi rekli kako Zubčiča "nije išlo" od prve sekunde na stazi.

ŠVICARAC NAJBRŽI Odermatt osvojio veleslalom u Beaver Creeku! Drugi je završio Vinatzer, a treći Kristoffersen
Odermatt osvojio veleslalom u Beaver Creeku! Drugi je završio Vinatzer, a treći Kristoffersen

Naime, Zubo je imao vrlo dobar prolaz u prvom sektoru, gdje je imao 12. najbrže vrijeme i zaostatak od samo pet stotinki za Odermattom. Ipak, napravio je krupniju pogrešku u ključnom dijelu drugog sektora, koja ga je koštala čak sekundu i tri desetinki vremena. Uz to, izgubio je i brzinu koja je bila ključna za posljednja dva sektora.

Alpine Skiing: 2025 Stifel Birds of Prey Audi FIS Alpine Ski World Cup
Foto: Michael Madrid/REUTERS

Greške se događaju i Beaver Creek samo je podsjetio na visoki standard kojeg je Zubčić postavio svih ovih godina. Naime, prošlo je čak 2548 dana između dvije veleslalomske utrke u kojima Zubčić nije izborio drugi lauf. Posljednji je put to bilo 16. prosinca u talijanskoj Alta Badiji, još tamo 2018. godine...

DRUGA VOŽNJA VELESLALOMA Austrijanka Julija Scheib slavila, Zrinka unatoč sjajnoj utrci nije završila na postolju u Kanadi
Austrijanka Julija Scheib slavila, Zrinka unatoč sjajnoj utrci nije završila na postolju u Kanadi
SVE BITNE INFORMACIJE Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

Zubčić već ovaj tjedan ima priliku za popravak dojma. U subotu je na rasporedu četvrti od ukupno devet veleslaloma sezone u francuskom Val d'Isereu. Dodajmo kako je Hrvat i nakon odustajanja u SAD-u osmi veleslalomaš svijeta sa 76 osvojenih bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7
FOTO: MJESTO ZA OPUŠTANJE

Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7

Cristiano Ronaldo uživa u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare", koja spaja vrhunski dizajn, snagu i privatnost
Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je
FOTO: MARGARIDA CORCEIRO

Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je

Margarida Corceiro (23) portugalska je glumica, model i influencerica, a na Instagramu ju prati preko 2 milijuna ljudi. Viđena je kako ljubi Landa Norrisa, a "petljala" je i s nogometašem Joaom Felixom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025