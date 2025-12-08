Greške se događaju i Beaver Creek samo je podsjetio na visoki standard kojeg je Zubčić postavio svih ovih godina. Naime, prošlo je čak 2548 dana između dvije veleslalomske utrke u kojima Zubčić nije izborio 2. lauf
Zubčiću se ovo nije dogodilo čak 2548 dana! 'Ništa više za reći'
Jedna od mojih najgorih utrka ikad, iskreno je komentirao Filip Zubčić (32) nakon vikenda u Beaver Creeku. Iako je muška karavana Svjetskog kupa ostala na američkom snijegu, na kojem je Zubčić još prošli tjedan osvojio prvo postolje u sezoni u Copper Mountainu, treće mjesto popratio je najslabijom vožnjom u posljednjim godinama.
Najbolji hrvatski skijaš završio je prvu vožnju na 42. mjestu s velikih 2,69 sekundi zaostatka za najbržim Marcom Odermattom. Štoviše, Zubčiću je nedostajalo čak pola sekunde za drugu vožnju. I sam je prvi priznao, zna i mora bolje od toga. Ipak, ne bi bili u pravu kada bi rekli kako Zubčiča "nije išlo" od prve sekunde na stazi.
Naime, Zubo je imao vrlo dobar prolaz u prvom sektoru, gdje je imao 12. najbrže vrijeme i zaostatak od samo pet stotinki za Odermattom. Ipak, napravio je krupniju pogrešku u ključnom dijelu drugog sektora, koja ga je koštala čak sekundu i tri desetinki vremena. Uz to, izgubio je i brzinu koja je bila ključna za posljednja dva sektora.
Greške se događaju i Beaver Creek samo je podsjetio na visoki standard kojeg je Zubčić postavio svih ovih godina. Naime, prošlo je čak 2548 dana između dvije veleslalomske utrke u kojima Zubčić nije izborio drugi lauf. Posljednji je put to bilo 16. prosinca u talijanskoj Alta Badiji, još tamo 2018. godine...
Zubčić već ovaj tjedan ima priliku za popravak dojma. U subotu je na rasporedu četvrti od ukupno devet veleslaloma sezone u francuskom Val d'Isereu. Dodajmo kako je Hrvat i nakon odustajanja u SAD-u osmi veleslalomaš svijeta sa 76 osvojenih bodova.
