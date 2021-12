Znam da pobjedom možemo izbaciti Dinamo iz Europske lige. Svima iz Hajduka, pa tako i meni, bi se to jako svidjelo, no da budem iskren, fokusiran sam na West Ham i ne razmišljam previše o tome, ispalio je Nikola Vlašić (24) prije utakmice njegovog West Hama protiv Dinama koja odlučuje u kojem će natjecanju u Europi 'modri' nastaviti sezonu.

Odjeknula je ta izjava i sjela kao 'as na desetku' u trenutno sveprisutnoj paljbi na relaciji Hajduk-Dinamo. Da, rivalitet je oduvijek postojao u većem ili manjem intenzitetu, ali nakon posljednjeg derbija je sve eskaliralo. Tako će Marko Livaja i Danijel Subašić možda dobiti i nekoliko utakmica kazne te biti udaljeni iz natjecanja HNS-a, a 'Niksi' se sad našao na vjetrometini raznih komentara.

Nakon toliko godina Hajduk je opet konkurentan u borbi za titulu, 'skinuli' su najvećeg rivala u njihovom dvorištu, a posebno je i ono opjevano 'splitsko stanje uma'. Koliko god veseli vidjeti takav rasplet s obzirom na zanimljivost samog natjecanja, toliko donosi problema i novog razdora jer - svi će se oni kad tad morati naći u reprezentaciji, a tamo se ne pita tko odakle dolazi.

Naravno, dodatni je to razdor i među ovako 'nabrijanim' navijačima pa bi se s nekim izjavama trebalo pripaziti. Neki je put i teško sakriti emocije nakon svega, ali moramo razmišljati na način da se ovdje ipak radi o - profesionalcima.

- Došao sam u Hajduk kad mi je bilo 11 godina, a to je san svakog djeteta ondje gdje sam odrastao. Svi ljudi u Splitu su ludi za Hajdukom, za njih je to najveći klub na svijetu. U Hrvatskoj imate veliko rivalstvo između Hajduka i Dinama. Zadnjih 15-ak godina Dinamo ima znatno bolje rezultate, no i dalje vlada osjećaj da je Hajduk povijesno veći klub. Hajdukova je akademija nadaleko poznata, mnogi dobri igrači su proizašli iz nje. Dosta mladih igrača dobije šansu u prvoj ekipi s već 18 ili 19 godina, a ja sam imao sreću da debitiram kao 16-godišnjak. Samo lijepe uspomene me vežu uz Hajduk, to je zaista predivan klub. Kad se sjetim svojih utakmica s Hajdukom protiv Dinama, ponekad smo gubili i 4:0, 5:1. Davali smo sve od sebe u derbijima - objasnio je Nikola Vlašić.

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić ponosni je navijač Dinama i na neke stvari nije mogao šutjeri, pa je odgovorio Vlašiću.

- Bravoo! Ovak razmišlja jedan 'pravi' sportaš - ironično je napisao Zubčić.

Navijanja je uvijek bilo i uvijek će ga biti, ali neki put treba razmišljati o posljedicama. Da, najbolje da to igrači riješe među sobom, ali ona 'ispeci pa reci' sad je zasjala u punom sjaju. Bilo kako bilo, veseli povratak zanimanja za HNL i nikad napetija sezona, a na ovakvim stvarima se uči...