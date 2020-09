Zupčev suigrač dobio nagradu za najboljeg šestog igrača lige

<p>Krilni centar LA Clippersa<strong> Montrezl Harrell (26) </strong>proglašen je za najboljeg šestog igrača NBA lige u ovoj sezoni. On je imao prosjek od 18,6 koševa i 7,1 skoka po utakmici.</p><p>U izboru je sudjelovalo 100 novinara i predstavnika medija, a Montrezl Harrell je skupio 397 bodova.</p><p> Razigravač Oklahoma Cityja<strong> Dennis Schröder (328 bodova)</strong> bio je drugi u tom izboru, a na trećem mjestu je završio još jedan košarkaš LA Clippersa, branič <strong>Lou Williams (127 bodova)</strong>.</p><p>Tako je to još jedno postignuće momčadi LA Clippersa koja je jedna od favorita za ovogodišnji naslov prvaka NBA lige. Harrell je inače glavni konkurent za minutažu hrvatskom centru<strong> Ivici Zupcu </strong>koji je najčešće dio startne petorke, a njihova momčad trenutačno je u drugoj rundi doigravanja gdje vode 1-0 protiv Denver Nuggetsa.</p><p>Još jedan susret igraju u noći sa subote na nedjelju u tri ujutro.</p><p>Ranije su podijeljene i neke druge nagrade. </p><p>Najbolji trener NBA lige u protekloj sezoni bio je trener Toronto Raptorsa <strong>Nick Nurse.</strong> Najbolji novak godine bio je razigravač Memphis Grizzliesa <strong>Ja Morant.</strong> Najviše je napredovao<strong> Brandon Ingram</strong> iz New Orleansa, a najbolji obrambeni igrač bio je<strong> Giannis Antetokounmpo</strong> koji je ujedno i jedan od finalista za najbitniju individualnu nagradu, onu najkorisnijeg igrača lige. S njim se tu još natječu <strong>LeBron James </strong>iz LA Lakersa te<strong> James Harden</strong> iz Houston Rocketsa.</p>