Nihad Mujakić (22) definitivno nije osoba koja ima čvrste živce. Pokazao je to u završnici prvog poluvremena na utakmici njegova Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu ovu srijedu, u odgođenoj utakmici 21. kola HNL-a, i to dok je njegova momčad vodila 1-0.

Na isteku 40. minute lopta je otišla u aut za Hajduk, gostujući nogometaš Karlo Lulić (24) zagradio ju je da stoper "bilih" ne može odmah do nje i nastao je kaos ravno pred klupama za pričuve.

Mujakić i Lulić prvo su se sukobili glavama kao kakvi boksači, a kad su ih počeli razdvajati, igrač Hajduka zamahnuo je desnicom i opalio šamar igraču Slavena.

Glavni sudac Goran Pečarić iz Zagreba to je jasno vidio i prije nego što je došlo do daljnje gužve izvukao je crveni karton za Mujakića koji se čudom čudio, kao da to nije napravio. A zaboravio je da ga, osim suca, gledaju i brojne kamere.

Pečarić je mogućnost gledanja snimke i iskoristio, kontaktirao je VAR sobu gdje su mu Fran Jović i Igor Krmar potvrdili da je bio u pravu, i poslao je Mujakića u svlačionicu. Lulić je zbog izazivanja incidenta, pak, dobio žuti karton.

Mladom reprezentativcu Bosne i Hercegovine to je treći crveni karton u 25. utakmici za Hajduk. Pocrvenio je i lani u domaćoj pobjedi protiv Lokomotive 1-0 te prije dva mjeseca u gostujućem porazu kod Osijeka 2-0.

Hajduk vodi od 22. minute golom turskog napadača Umuta Nayira.