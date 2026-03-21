20 godina od prvog tvita: Bio je glas revolucija, dobio novo ime. Koliko je danas X značajan?

Prvi tvit nije bio pretjerano inspirativan. Bio je 21. ožujak 2006. godine, a povijest Twittera započela je rečenicom koja zvuči kao testiranje sustava: "just setting up my twttr". Napisao ju je Jack Dorsey. Iza kulisa stajao je startup kvartet s početka milenija: Noah Glass, Biz Stone i Evan Williams. Ideja je bila varljivo jednostavna - javni tok kratkih objava u stvarnom vremenu, vidljiv svima, ograničen na radikalnih 140 znakova, poput SMS poruke. Dvadeset godina kasnije, platforma se zove X, njezin vlasnik je Elon Musk, a njezina uloga u društvu kontroverznija je no ikad.

Od statusa do globalne pozornice

Inicijalna ideja bila je tek digitalni ekvivalent pitanja "što radiš?", no platforma je vrlo brzo prerasla tu ulogu. Prijelomna točka dogodila se na konferenciji South by Southwest (SXSW) u ožujku 2007. godine, kada se dnevni volumen tvitova preko noći utrostručio s 20.000 na 60.000. Iste godine korisnik Chris Messina predložio je korištenje simbola ljestvi (#), danas poznatog kao hashtag, za grupiranje tema, a ubrzo je uvedena i opcija za "retweet". Time je postavljen temelj za viralnost.

Do 2010. godine Twitter je postao ključni alat Arapskog proljeća, potvrdivši ono što nitko 2006. nije mogao predvidjeti: da ograničenje od 140 znakova, primijenjeno na globalnoj razini, može preoblikovati novinarstvo, politiku i javni diskurs na način koji tradicionalni mediji nikada nisu postigli. Postao je mjesto gdje se vijesti objavljuju u sekundama, a ne satima.

Unutarnji ratovi i era Elona Muska

Dok je platforma javno rasla, unutar tvrtke odvijale su se drame. Jedan od osnivača, Noah Glass, čija je uloga bila ključna u ranom razvoju i koji je smislio ime "Twitter", izguran je iz tvrtke već 2006. godine, a njegova uloga godinama je bila prešućivana. Uslijedili su sukobi između Dorseyja i Williamsa oko vizije i smjera, što je rezultiralo smjenama na čelu kompanije.

Ipak, nijedan potres nije bio ravan onome iz listopada 2022., kada je Elon Musk kupio Twitter za 44 milijarde dolara. Uslijedila je jedna od najdramatičnijih transformacija u povijesti društvenih medija. Tvrtka je povučena s burze, 80 posto zaposlenika je otpušteno, a ime je promijenjeno u X. Prepoznatljiva plava ptica postala je povijest, a Musk je najavio viziju "aplikacije za sve", po uzoru na kineski WeChat, koja bi objedinila komunikaciju, plaćanja i vijesti.

Promjene pod Muskom: Dezinformacije i povratak Trumpa

Muskova vladavina započela je pod egidom "apsolutizma slobode govora". To je u praksi značilo drastično smanjenje timova za moderiranje sadržaja i uvođenje novih, labavijih pravila. Posljedica je bio dokumentiran porast govora mržnje, lažnih vijesti i ciljanih dezinformacijskih kampanja, što je otjeralo brojne velike oglašivače.

Ključan trenutak dogodio se već u studenom 2022., kada je Musk, nakon provedene ankete na vlastitom profilu, vratio trajno suspendirani račun Donalda Trumpa. Trump je bio izbačen s platforme nakon napada na Kapitol 6. siječnja 2021. zbog rizika od daljnjeg poticanja na nasilje. Njegov povratak na X postao je simbol nove ere platforme, a vraćeni račun bio je ključan alat u njegovoj uspješnoj predsjedničkoj kampanji 2024. godine te ostaje jedno od glavnih komunikacijskih sredstava njegove administracije.

Platforma u brojkama: Šok i stabilizacija

Podaci za 2026. godinu pričaju priču o strukturnom padu i djelomičnoj stabilizaciji. Platforma se nije urušila. Izgubila je povremene korisnike i velike oglašivače, ali je zadržala jezgru od preko 388 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika. Prema podacima analitičke kuće Onclusive, 29,2 posto globalnih korisnika interneta starijih od 16 godina koristi X barem jednom mjesečno.

Međutim, korištenje je geografski izrazito nejednako. U Nigeriji platformu koristi čak 80,7 posto korisnika interneta, dok je u zapadnoeuropskim zemljama poput Njemačke (16,1 posto) ili Francuske (21,7 posto) to i dalje prvenstveno alat za medije, političare i profesionalce. Demografski, X je izrazito muška platforma - oko 64 posto korisnika su muškarci, a ta je razlika vidljiva u svim dobnim skupinama.

Globalni monitor događaja u stvarnom vremenu

Unatoč svim promjenama, X je zadržao jednu jedinstvenu sposobnost: funkcioniranje kao globalni informacijski sloj za događaje uživo. Bilo da se radi o finalu Svjetskog prvenstva, objavi presude ili ostavci političkog vođe, X je mjesto gdje novinari, stručnjaci i očevici među prvima objavljuju informacije. Dnevno se objavi oko 500 milijuna postova, a tijekom finala Svjetskog prvenstva 2022. zabilježen je vrhunac od 24.400 postova u sekundi.

Upravo je to razlog zašto je X i dalje važan. Čak 59,7 posto aktivnih korisnika dolazi na platformu primarno zbog vijesti i aktualnih događaja, što je više od bilo koje druge društvene mreže. Za PR profesionalce, novinare i analitičare, X ostaje nezamjenjiv alat za praćenje svijeta u stvarnom vremenu.

Ipak, akademska istraživanja objavljena posljednjih godina dosljedno ukazuju na pad prosječne kvalitete informacija i mjerljivo algoritamsko pojačavanje pristranog sadržaja, što predstavlja ozbiljan rizik za brendove i informirani javni diskurs.