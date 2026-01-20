Obavijesti

NAPREDAK U MEDICINI

AI sad može kreirati viruse 'od nule': Je li znanost korak bliže do savršenog biološkog oružja?

Sama činjenica da AI kreira viruse zvuči kao početak SF filma, ali ipak treba sagledati širu sliku jer je ona puno mirnija. Da, AI mogu stvarati viruse, ali radi se o bakteriofagu, virusu koji napada bakterije.

Znanstvenici su u novijem radu pokazali da dva Al modela mogu generirati kompletne DNA genome za bakteriofage, viruse koji se razmnožavaju u bakterijama, konkretno u E. coli u laboratorijskim uvjetima. Od oko 300 predloženih genoma, uspjeli su oživjeti 16 funkcionalnih virusa, a neki su u testovima čak ubijali bakterije brže od poznatog referentnog faga.

To je važna stvar za medicinu jer se bakteriofagi već godinama spominju kao moguća pomoć u borbi protiv infekcija koje su postale otporne na antibiotike. Ideja je da se mogu slagati kokteli faga koji ciljaju točno određene bakterije, uz manje štete za ostatak organizma, barem u teoriji i u ranim primjerima.

No djelomično je i logično da se time odmah nameču i neka sigurnosna pitanja. Svi smo gledali barem jedan film katastrofe koji počinje ovako, tako da je oprez logičan. No, tu treba stati na loptu. Ovo nisu virusi koji napadaju ljude, autori su birali fage baš zato što su sigurniji za rad, a i naglašeno je da modeli nisu trenirani na virusima koji uzrokuju bolesti kod ljudi. Drugim riječima, Al dizajn genoma je veliki korak, ali to nije isto što i netko sutra iz sobe radi novu pandemiju.

Pravi 'alarm' koji stručnjaci naglašavaju je drugačiji: kako Al napreduje, raste rizik da će netko pokušati zaobići postojeće zaštite kod naručivanja sintetske DNA. Tu već postoje ozbiljni radovi koji pokazuju da se screening sustavi mogu prevariti određenim varijantama opasnih sekvenci, što je i razlog zašto se gura jača kontrola i bolji alati za provjeru narudžbi.

Zato se bio sigurnost danas sve više gradi oko ‘chokepointa’, naručivanja i sinteze DNA. International Gene Synthesis Consortium (IGSC) već godinama traži da članice provjeravaju i sekvence i kupce, a američke institucije su u zadnje vrijeme objavile okvire i uvjete (vezano uz financiranje) koji guraju obaveznu provjeru narudžbi i dobavljača.

Dakle, AI u biologiji stvarno ide naprijed i može pomoći kod terapija, ali ključ priče nije da bi to moglo postati opasno, nego ‘moramo brže jačati screening i pravila’ prije nego što se netko pokuša igrati s granicama sustava.

