Obavijesti

Tech

Komentari 0
PROBLEMI S PRIVATNOSTI

Ako ovo ne isključite, Gmail će moći čitati vaše mailove i priloge da trenira AI modele

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Ako ovo ne isključite, Gmail će moći čitati vaše mailove i priloge da trenira AI modele
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Sigurnosni stručnjaci iz Malwarebytesa upozoravaju da Gmail prema zadanim postavkama koristi sadržaj vaših mailova i privitaka za treniranje Googleovih AI modela. Korisnici to mogu ograničiti u postavkama, ali opcija je zakopana dovoljno duboko da većina ljudi uopće ne zna da postoji.

Prema Malwarebytesu, Google je tiho proširio način na koji koristi podatke iz Gmaila pa se sada sadržaj mailova i privitaka može koristiti za treniranje generativne umjetne inteligencije, osim ako korisnik u postavkama računa izričito ne isključi takvu obradu. Drugim riječima, zadana opcija je sudjelovanje koje Google podrazumijeva, a ne dobrovoljno prijavljivanje.

Evo kako isključiti opciju koja omogućava čitanje vaših mailova:

Sigurnosna tvrtka objašnjava da se to ne odnosi samo na klasičnu “analizu radi oglasa”, nego baš na treniranje i poboljšavanje AI modela koji stoje iza pametnih prijedloga, automatskog odgovaranja i drugih novih AI funkcija u Gmailu. Takvi modeli uče na sadržaju stvarnih poruka - uključujući privatnu komunikaciju, poslovne dokumente i osobne privitke - iako Google tvrdi da se obrada radi automatizirano, bez ručnog “čitanja” pojedinih mailova od strane ljudi.

Pogledajte kako Google tvrdi da koristi vaše mailove:

Malwarebytes zato korisnicima savjetuje da provjere Google račun i odjave se iz svih opcija koje dopuštaju korištenje podataka iz Gmaila za “poboljšanje AI značajki” ili “unapređenje Googleovih usluga”. To se radi u postavkama Google računa, u dijelu za privatnost i personalizaciju, gdje možete ograničiti korištenje povijesti pretraživanja, aktivnosti u aplikacijama - ali i sadržaja iz Gmaila - za treniranje modela. Ako ništa drugo, vrijedi barem znati da ta opcija postoji i da nije obavezno ostaviti je uključenu.

NASTAVAK AI BORBE Što će točno raditi Gemini 3: Googleov 'super mozak' za okršaj protiv OpenAI-ja
Što će točno raditi Gemini 3: Googleov 'super mozak' za okršaj protiv OpenAI-ja
JAKO KORISTAN UPDATE Google će vam "cinkati" Android aplikacije koje gutaju bateriju, upozorenja stižu 2026.
Google će vam "cinkati" Android aplikacije koje gutaju bateriju, upozorenja stižu 2026.

Google sa svoje strane naglašava da ne “prodaje” sadržaj mailova i da AI modeli koriste anonimizirane podatke kako bi poboljšali funkcije koje korisnici već dobivaju u sklopu usluge. No stručnjaci upozoravaju da granica između “poboljšanja proizvoda” i masovne analize privatne komunikacije postaje sve tanja, pogotovo kad se radi o generativnoj AI koja iz ogromnih količina podataka uči pisati, sažimati i “razumjeti” jezik. Za opreznije korisnike i tvrtke, poruka Malwarebytesa je jasna: provjerite postavke i sami odlučite želite li da vaši mailovi budu dio tog treninga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO: Pogledajte kako izgleda "nestvaran" teniski meč, kompletno AI generiran
AI SLOP

VIDEO: Pogledajte kako izgleda "nestvaran" teniski meč, kompletno AI generiran

Na Instagramu se pojavio AI generirani video teniskog meča koji izgleda kao isječak s prijenosa na Eurosportu. Na drugi pogled ipak ne. U komentarima se ljudi svađaju oko toga gdje je granica između stvarnog sporta i potpuno umjetnih snimki.
Hrvatski Infinum se širi: Kupili britanske stručnjake za obranu od hakera, tu im leže milijuni
SIGURNOST SVE VAŽNIJA

Hrvatski Infinum se širi: Kupili britanske stručnjake za obranu od hakera, tu im leže milijuni

Infinum je kupio britansku tvrtku za kibernetičku sigurnost, a tvrtka očekuje da će usluge kibernetičke sigurnosti u narednim godinama činiti oko 10 posto njezinih globalnih prihoda
A1 TV proširio ponudu: Stigli svi Sportklub kanali, vratio se N1
VRATIO SE I N1

A1 TV proširio ponudu: Stigli svi Sportklub kanali, vratio se N1

Novi kanali dostupni su na svim uređajima preko A1 Xplore TV aplikacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025