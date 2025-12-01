Ako ovo ne isključite, Gmail će moći čitati vaše mailove i priloge da trenira AI modele

Prema Malwarebytesu, Google je tiho proširio način na koji koristi podatke iz Gmaila pa se sada sadržaj mailova i privitaka može koristiti za treniranje generativne umjetne inteligencije, osim ako korisnik u postavkama računa izričito ne isključi takvu obradu. Drugim riječima, zadana opcija je sudjelovanje koje Google podrazumijeva, a ne dobrovoljno prijavljivanje.

Evo kako isključiti opciju koja omogućava čitanje vaših mailova:

Sigurnosna tvrtka objašnjava da se to ne odnosi samo na klasičnu “analizu radi oglasa”, nego baš na treniranje i poboljšavanje AI modela koji stoje iza pametnih prijedloga, automatskog odgovaranja i drugih novih AI funkcija u Gmailu. Takvi modeli uče na sadržaju stvarnih poruka - uključujući privatnu komunikaciju, poslovne dokumente i osobne privitke - iako Google tvrdi da se obrada radi automatizirano, bez ručnog “čitanja” pojedinih mailova od strane ljudi.

Pogledajte kako Google tvrdi da koristi vaše mailove:

Malwarebytes zato korisnicima savjetuje da provjere Google račun i odjave se iz svih opcija koje dopuštaju korištenje podataka iz Gmaila za “poboljšanje AI značajki” ili “unapređenje Googleovih usluga”. To se radi u postavkama Google računa, u dijelu za privatnost i personalizaciju, gdje možete ograničiti korištenje povijesti pretraživanja, aktivnosti u aplikacijama - ali i sadržaja iz Gmaila - za treniranje modela. Ako ništa drugo, vrijedi barem znati da ta opcija postoji i da nije obavezno ostaviti je uključenu.

Google sa svoje strane naglašava da ne “prodaje” sadržaj mailova i da AI modeli koriste anonimizirane podatke kako bi poboljšali funkcije koje korisnici već dobivaju u sklopu usluge. No stručnjaci upozoravaju da granica između “poboljšanja proizvoda” i masovne analize privatne komunikacije postaje sve tanja, pogotovo kad se radi o generativnoj AI koja iz ogromnih količina podataka uči pisati, sažimati i “razumjeti” jezik. Za opreznije korisnike i tvrtke, poruka Malwarebytesa je jasna: provjerite postavke i sami odlučite želite li da vaši mailovi budu dio tog treninga.