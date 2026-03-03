Amazon objavio prve fotografije sa snimanja serije God of War

Nakon godina iščekivanja, fanovi jedne od najpopularnijih franšiza u povijesti videoigara napokon su dobili ono što su tražili. Amazon je objavio prvu službenu fotografiju iz dugoočekivane igrane serije God of War, otkrivši kako će u stvarnom svijetu izgledati Kratos i njegov sin Atreus. Istovremeno, potvrđeno je da je u Vancouveru započelo snimanje serije koja je već sad jedan od najambicioznijih projekata streaming servisa Prime Video.

Fotografija, objavljena uz slogan "Njihovo putovanje do najvišeg vrha počinje", prikazuje glavne junake u snježnom okruženju Midgarda i vjerno rekreira atmosferu s početka nagrađivane igre iz 2018. godine, na čijoj će radnji i biti temeljena prva sezona.

Počelo je snimanje u Kanadi

Produkcija je službeno krenula 25. veljače 2026. godine u Vancouveru, pod radnim naslovom "Anaheim Realm". Prve scene snimaju se u Greenwood Parku, lokaciji poznatoj po impresivnim stijenama, što sugerira da se kreativni tim drži vizualnog identiteta predloška. Očekuje se da će snimanje na ovoj lokaciji potrajati do početka ožujka.

Koliko Amazon vjeruje u ovaj projekt, pokazuje i činjenica da su unaprijed naručene čak dvije sezone. Ipak, s obzirom na početak produkcije i očekivanu opsežnu postprodukciju koja uključuje brojne vizualne efekte, premijeru ne treba očekivati prije 2027. godine.

Tko su Kratos i Atreus?

Glavne uloge oca i sina pripale su Ryanu Hurstu (Sons of Anarchy) kao Kratosu i mladom Callumu Vinsonu (Chucky) kao Atreusu. Prva fotografija izazvala je lavinu komentara među fanovima. Dok mnogi hvale dizajn kostima i mračnu atmosferu, drugi su primijetili da Atreus izgleda nešto mlađe nego u igri, što je u skladu s detaljnim opisom lika koji ga predstavlja kao desetogodišnjaka.

Radnja će, kao i u igri, pratiti Kratosa, bivšeg grčkog boga rata koji se povukao u zabačene šume nordijskog svijeta. Nakon smrti supruge Faye, on sa sinom Atreusom kreće na opasno putovanje kako bi prosuo njezin pepeo s najvišeg vrha devet svjetova. Službeni sinopsis otkriva emocionalnu srž priče: "Kroz njihove avanture, Kratos pokušava naučiti sina kako da bude bolji bog, dok Atreus pokušava naučiti oca kako da bude bolji čovjek."

Zanimljivo je da je Ryan Hurst, koji utjelovljuje Kratosa, već bio dio God of War svijeta. U nastavku igre, God of War Ragnarök, posudio je glas jednom od glavnih negativaca, Thoru, za što je bio nominiran za nagradu BAFTA.

Impresivna glumačka postava za panteon nordijskih bogova

Osim glavnog dvojca, Amazon je okupio impresivnu glumačku ekipu koja će utjeloviti bogove Asgarda. Legendarni Mandy Patinkin (Homeland) glumit će Odina, Vrhovnog oca, dok će ulogu njegovog sina, boga groma Thora, preuzeti islandski glumac Ólafur Darri Ólafsson (Severance). Uloga karizmatičnog i nepredvidljivog Baldura pripala je Edu Skreinu (Deadpool).

Ostatak glumačke postave čine Teresa Palmer kao Sif, Max Parker kao Heimdall te Danny Woodburn i Jeff Gulka kao patuljačka braća Brok i Sindri. Posebna poslastica za fanove je angažman Alastaira Duncana, koji će ponoviti svoju ulogu najpametnije glave na svijetu, Mimira, kojem je posuđivao glas i u videoigrama.

Vjerna adaptacija s provjerenim autorima

Na čelu kreativnog tima nalazi se Ronald D. Moore, autor kultne serije Battlestar Galactica te hitova Outlander i For All Mankind. Moore je preuzeo projekt krajem 2024. godine i slovi kao jamac kvalitete i poštovanja prema izvornom materijalu. Režiju prve dvije epizode potpisuje Frederick E.O. Toye, redatelj s iskustvom rada na velikim spektaklima poput serija Shōgun, The Boys i Fallout.

U timu izvršnih producenata nalazi se i Cory Barlog, redatelj igre iz 2018. godine, čime se osigurava da adaptacija ostane vjerna duhu originala koji je osvojio srca milijuna igrača diljem svijeta.