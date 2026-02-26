Stiže nam spektakularna glazba iz kultne igre, a fanovi su otkrili i nevjerojatnu hrvatsku vezu

Jedan od najcjenjenijih soundtrackova u povijesti videoigara, onaj iz globalnog fenomena The Witcher 3: Wild Hunt, napokon će doživjeti svoju live izvedbu pred hrvatskom publikom. Vijest koja je oduševila tisuće domaćih obožavatelja objavio je vodeći domaći glazbeni portal Muzika.hr na svojem Instagram profilu, najavljujući glazbeni spektakl koji spaja svijet fantastike i orkestralne glazbe.

Deset godina kultnog soundtracka u novom ruhu

Kako je navedeno u objavi, točno deset godina nakon izlaska igre koja je redefinirala žanr i postavila nove standarde za RPG svjetove, Zagreb će 24. studenog postati jedna od postaja velike europske turneje. Publika će po prvi put imati priliku uživo doživjeti emotivne i moćne skladbe koje su pratile avanture Geralta od Rivije. Međutim, ne radi se o običnom koncertu. Ovo je, kako ističu organizatori, više od nostalgičnog povratka u Kaer Morhen i Novigrad. Glazba je posebno aranžirana za orkestar od četrnaest glazbenika, a cijeli će spektakl voditi Marcin Przybyłowicz, jedan od originalnih skladatelja glazbe za igru, što jamči autentičan i neponovljiv doživljaj.

Uspjeh ove turneje već je potvrđen prošlogodišnjim nastupima, kada su dvorane diljem kontinenta bile rasprodane. Ovogodišnja europska turneja obuhvaća preko dvadeset i pet gradova, od Dublina do Milana, a činjenica da se Zagreb našao na toj prestižnoj listi potvrđuje status Hrvatske kao važne destinacije za velika kulturna događanja. S obzirom na to da Muzika.hr redovito pokriva najave najvećih koncerata, poput onih Ljetne serije u pulskoj Areni gdje nastupaju Lorde i Moby, ova objava savršeno se uklapa u njihov program praćenja ključnih glazbenih zbivanja.

Oduševljenje na društvenim mrežama i neočekivana poveznica

Reakcije na najavu bile su trenutačne i iznimno pozitivne. Obožavatelji su preplavili objavu komentarima, a najčešće pitanje bilo je: "Gdje kupiti karte?", što svjedoči o ogromnom interesu koji vlada za ovaj događaj. Ipak, jedan komentar posebno se istaknuo i izazvao veliku pažnju, otkrivajući zanimljivu poveznicu između globalno popularne glazbe i hrvatske tradicije. Naime, jedan korisnik je podijelio informaciju kako je numera "Widowmaker" iz igre zapravo obrada stare hrvatske narodne pjesme "Naranča". Ovaj podatak dodatno je produbio vezu domaće publike s glazbom iz igre i potaknuo raspravu o slavenskim korijenima koji su duboko utkani u svijet Witchera.

Ova najava još jednom potvrđuje da granice između supkultura, poput gaminga, i takozvane visoke kulture, poput orkestralne glazbe, sve više blijede. Koncerti temeljeni na glazbi iz videoigara postaju globalni fenomen koji privlači široku publiku, a dolazak The Witcher 3 Live in Concert u Zagreb zasigurno će biti jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja godine. Dok fanovi s nestrpljenjem čekaju daljnje informacije o prodaji ulaznica, jedno je sigurno – studeni u Zagrebu bit će u znaku magije, čudovišta i nezaboravne glazbe.