AMD ulaže pet milijardi u Anthropic i opskrbljuje ga najmoćnijim AI čipovima

AMD ulaže do pet milijardi dolara u Anthropic i opskrbljuje ga procesorima sljedeće generacije - partnerstvo koje mijenja ravnotežu snaga u AI infrastrukturi.

AMD i Anthropic najavili su strateško partnerstvo u sklopu kojeg Anthropic uvodi grafičke procesore iz serije AMD Instinct MI450 ukupne snage do dva gigavata, u okviru AMD Helios serverskih rješenja. Uvođenje prvog gigavata planira se za prvu polovicu 2027.

Anthropic će koristiti Helios serverska rješenja opremljena procesorima AMD Instinct MI455X zajedno s AMD EPYC "Venice" procesorima, mrežnim rješenjima Pensando i softverskom platformom ROCm. Partnerstvo se nadovezuje na Anthropicovu postojeću upotrebu procesora AMD Instinct MI355X.

Uz hardversku suradnju, timovi dviju tvrtki pokreću višegodišnju inženjersku suradnju u kojoj će Claude biti korišten za optimizaciju radnih opterećenja na AMD Instinct procesorima i ubrzavanje razvoja ROCm platforme. AMD će uz to uvesti Claudea u vlastite inženjerske timove i timove za razvoj proizvoda.

„Pristup računarskim kapacitetima od ključnog je značaja za očuvanje vodeće pozicije Claudea i zadovoljavanje potreba naših korisnika. Partnerstvom s AMD-om na svim nivoima tehnološkog sustava osiguravamo potrebne kapacitete i optimiziramo ih za treniranje Claudea i pružanje njegovih usluga", izjavio je Tom Brown, suosnivač i direktor za računarsku infrastrukturu u Anthropicu.

„Ova suradnja objedinjuje vodeću ulogu Anthropica u razvoju najnaprednijih sustava umjetne inteligencije sa punom snagom AMD-ovih tehnologija za računarstvo visokih performansi", dodala je dr. Lisa Su, predsjednica i glavna izvršna direktorica AMD-a.