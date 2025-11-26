Apple srušio Samsung. Nakon 14 godina vraćaju se na vrh

Prema najnovijim podacima i analizama tržišta, Apple će u 2025. godini, prvi put nakon više od desetljeća, preuzeti titulu najvećeg svjetskog proizvođača pametnih telefona po broju isporučenih uređaja, nadmašivši svog dugogodišnjeg rivala Samsung. Iako je Apple godinama držao prvo mjesto kada je riječ o ostvarenim prihodima i profitu, južnokorejski Samsung je od 2011. godine suvereno vladao ljestvicom po broju prodanih komada, zahvaljujući širokoj paleti uređaja koja pokriva sve cjenovne razrede, od onih najpristupačnijih do premium modela.

Povijesna smjena na vrhu

Analitička tvrtka Counterpoint Research predviđa da će Apple u 2025. godini zauzeti 19,4 posto udjela na globalnom tržištu isporuka pametnih telefona, doznaje Bloomberg. Ključni podatak koji potkrepljuje ovu prognozu jest očekivani rast isporuka iPhonea od čak 10 posto u ovoj godini. S druge strane, za Samsungove Galaxy uređaje predviđa se skromniji rast od 4,6 posto.

Ukupno tržište pametnih telefona trebalo bi rasti po stopi od 3,3 posto, što znači da Apple raste tri puta brže od prosjeka industrije. Ovo je prvi put od 2011. godine da će američka kompanija zasjesti na tron po volumenu prodaje.

Rast koji će gurnuti Apple ispred dugogodišnjeg rivala Samsunga ove godine dolazi u trenutku kada se očekuje značajan skok isporuka - navode analitičari u svojim izvješćima.

Faktor iPhone 17 i "superciklus" nadogradnje

Glavni motor ovog rasta je izniman uspjeh serije iPhone 17, koja je predstavljena u rujnu. Ovi modeli postali su pravi hit ne samo na domaćem američkom tržištu, već i u Kini, koja ostaje jedno od ključnih tržišta za Apple unatoč jakoj lokalnoj konkurenciji.

Analitičari ističu da je tržište doseglo točku preokreta u ciklusu zamjene uređaja. Osim iznimno pozitivnog prijema serije iPhone 17 na tržištu, ključni pokretač poboljšanih izgleda za isporuke leži u ciklusu zamjene koji doseže svoju prijelomnu točku - objasnio je Yang Wang, analitičar Counterpointa.

Wang naglašava da potrošači koji su kupili pametne telefone tijekom buma u vrijeme pandemije Covid-19 sada ulaze u fazu kada su im potrebni novi uređaji. Ti su uređaji sada stari tri do četiri godine, baterije su im oslabjele, a performanse više ne prate moderne zahtjeve aplikacija. Nadalje, između 2023. i drugog kvartala 2025. prodano je 358 milijuna rabljenih iPhonea. Ovi korisnici također će vjerojatno nadograditi na novi iPhone u nadolazećim godinama - dodao je Wang.

Geopolitika i ekonomski vjetrovi

Zanimljivo je da Appleu na ruku idu i makroekonomski faktori. Izvješća sugeriraju da kompanija profitira od hlađenja trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine, što je stabiliziralo opskrbne lance i prodaju na istoku. Također, slabljenje dolara učinilo je Appleove uređaje cjenovno konkurentnijima na tržištima u razvoju, što je potaknulo prodaju u regijama gdje je cijena često bila prepreka za ulazak u Appleov ekosustav.

Izvršni direktor Applea Tim Cook izjavio je kako je potražnja za serijom iPhone 17 bila "jača nego što je kompanija očekivala". To se odrazilo i na financijske rezultate, pa se očekuje da će blagdanski kvartal donijeti prihode koji se približavaju rekordnih 133 milijarde eura (preračunato iz dolara).

Pogled u budućnost: Sklopivi iPhone i dominacija do 2029.

Stručnjaci predviđaju da ovo nije samo kratkoročni bljesak. Prema procjenama, Apple bi mogao zadržati poziciju broj jedan sve do 2029. godine. Tvrtka navodno priprema nekoliko ključnih aduta koji će osigurati nastavak rasta.

Prvi na redu je dugoočekivani ulazak u svijet sklopivih uređaja. Debi sklopivog iPhonea očekuje se 2026. godine, što bi trebalo privući one korisnike koji su do sada prelazili na Android upravo zbog tog formata. Uz to, spominje se i lansiranje pristupačnijeg modela, tzv. iPhone 17e, koji bi trebao dodatno učvrstiti poziciju u srednjem segmentu tržišta.

Bloomberg također izvještava o velikom redizajnu iPhonea planiranom za 2027. godinu, što bi moglo pokrenuti novi superciklus nadogradnji.

Dok se u pozadini priča i o planovima za nasljeđivanje Tima Cooka, pri čemu se kao najizgledniji kandidat spominje John Ternus, Appleov stroj ne pokazuje znakove usporavanja. S kombinacijom novog hardvera, povoljnih ekonomskih uvjeta i vjerne baze korisnika, čini se da je kruna kralja pametnih telefona čvrsto u rukama Amerikanaca.