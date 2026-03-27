Kraj za poznati brend mobitela na Zapadu? Kompanija se navodno gasi u Europi i Americi

Čini se da je OnePlus, nekad slavljen kao "ubojica flagshipa", na rubu gašenja svojih operacija na globalnim tržištima. Nakon višemjesečnih nagađanja, izvor upoznat s internim zbivanjima potvrdio je za portal 9to5Google da će kompanija obustaviti poslovanje u ključnim regijama, uključujući veći dio Europe i Sjevernu Ameriku, i to možda već u travnju 2026. godine.

Od glasine do stvarnosti

Cijela priča ponovno se zakotrljala nakon sada izbrisane objave poznatog internetskog "tipstera" Yogesha Brara, koji je ustvrdio da OnePlus zatvara svoja vrata na odabranim globalnim tržištima kako bi se fokusirao na Kinu te na segment jeftinijih i srednje rangiranih uređaja u Indiji. Iako su slične informacije kružile i ranije, ovoga puta stigla je i potvrda iznutra.

Prema njoj, odabrani zaposlenici već su obaviješteni o ovoj odluci, a nekima su čak isplaćene i otpremnine uoči gašenja. Taj detalj, više od bilo koje objave na društvenim mrežama, sugerira da je cijela situacija prešla iz faze glasina u nešto mnogo ozbiljnije.

Odlazak direktora kao kap koja je prelila čašu

Dodatnu težinu nagađanjima dao je i iznenadni odlazak Robina Liua, direktora OnePlus Indije, koji se vratio u Kinu. Njegova ostavka posebno je znakovita jer je upravo on prije samo nekoliko mjeseci odlučno demantirao glasine o gašenju, tvrdeći da se poslovanje nastavlja "kao i obično". Kompanija je njegov odlazak popratila šturom izjavom.

"Zahvaljujemo Robinu na njegovom doprinosu OnePlus Indiji. On odlazi kako bi slijedio svoje osobne strasti i želimo mu sve najbolje u budućim pothvatima. Poslovanje OnePlus Indije nastavlja se s lokalnom strategijom i osiguranim kontinuitetom."

Međutim, činjenica da je direktor koji je negirao gašenje samo mjesec dana kasnije dao ostavku, otvara brojna pitanja o stvarnom stanju unutar kompanije.

Pozadina strateškog zaokreta

Vjeruje se da iza svega stoji strateška odluka krovne kompanije Oppo, pod čijim okriljem OnePlus posluje kao podbrend još od 2021. godine. Analitičari ističu rastuće troškove komponenti i globalnu nestašicu memorijskih čipova kao primarne razloge za ovaj drastičan korak. Oppo, čini se, želi smanjiti troškove i usmjeriti resurse na vlastiti brend, što potvrđuje i činjenica da je partnerstvo s poznatim proizvođačem kamera Hasselblad prekinuto za OnePlus uređaje, ali se nastavlja na Oppo flagship modelima.

Ovo nije prvi put da OnePlus smanjuje svoju prisutnost. Kompanija je još 2020., nakon odlaska suosnivača Carla Peija, značajno smanjila operacije u Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Sadašnje povlačenje izgleda kao konačni korak u potpunoj konsolidaciji pod Oppo kišobranom, gdje bi OnePlus mogao postati brend fokusiran isključivo na jeftinije uređaje za azijska tržišta. Podaci o padu isporuka, koji su prema nekim procjenama u 2025. godini iznosili gotovo 39 posto na godišnjoj razini, samo dodatno opravdavaju ovakvu poslovnu odluku.

Što ovo znači za postojeće korisnike?

Za stotine tisuća korisnika OnePlus telefona u Europi i Americi, glavna briga je budućnost podrške za njihove uređaje. Iz kompanije su ranije poručili kako garantiraju "potpunu postprodajnu podršku, ažuriranja softvera i prava korisnika". Ipak, ostaje nejasno kako će se to provoditi u regijama gdje kompanija više neće imati službeno prisustvo.

Dok su neki novi proizvodi i dalje u razvoju, poput modela Nord 6 za indijsko tržište, vrlo je malo vjerojatno da će se oni pojaviti izvan Kine. Budućnost nekad moćnog brenda koji je izazivao divove poput Samsunga i Applea sada je, čini se, svedena na regionalnog igrača u sjeni svoje matične kompanije.