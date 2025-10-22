Najtanji iPhone ikad najkraće je živio: Evo zašto je Apple odlučio 'dići ruke' od iPhonea Air

Samo mjesec dana nakon svečanog predstavljanja, čini se da je sudbina Appleovog najtanjeg pametnog telefona, iPhonea Air, već zapečaćena. Zbog neočekivano slabe potražnje na globalnom tržištu, tehnološki div iz Cupertina donio je drastičnu odluku o smanjenju proizvodnje, preusmjeravajući ključne resurse na znatno popularnije modele iz serije iPhone 17.

Neočekivani tržišni neuspjeh

Prema izvješćima uglednog poslovnog dnevnika Nikkei Asia, Apple smanjuje narudžbe za iPhone Air na razinu koja se inače viđa tek pred kraj životnog ciklusa proizvoda. Iako su prvi podaci iz Kine ukazivali na to da je uređaj rasprodan u samo nekoliko sati, globalna slika je potpuno drugačija. Mlaka reakcija kupaca izvan Kine natjerala je tvrtku na radikalan potez. Izvori iz lanca opskrbe navode da će narudžbe komponenti za studeni pasti na manje od 10% volumena zabilježenog u rujnu, mjesecu lansiranja.

Fokus se prebacuje na Pro modele

Dok se iPhone Air suočava s neizvjesnom budućnošću, ostatak serije iPhone 17 bilježi izvanredne prodajne rezultate. Potražnja za standardnim modelom iPhone 17 i premium modelima iPhone 17 Pro i Pro Max nadmašila je sva očekivanja. Zbog toga je Apple navodno povećao proizvodnju osnovnog modela za čak pet milijuna jedinica, uz dodatne narudžbe za Pro verzije. Unatoč problemima s modelom Air, tvrtka se drži svoje ukupne prognoze proizvodnje od 85 do 90 milijuna jedinica za cijelu liniju.

Zašto Air nije uspio?

Glavni razlog neuspjeha leži u kompromisima koji su napravljeni kako bi se postigao ultra-tanki dizajn od samo 5,6 milimetara. Iako je impresivno tanak, iPhone Air žrtvovao je ključne značajke. Korisnici i analitičari ističu potencijalno kraće trajanje baterije i sustav sa samo jednom stražnjom kamerom kao glavne nedostatke u usporedbi s robusnijim Pro modelima. Čini se da tržište jednostavno nije spremno platiti premium cijenu za uređaj koji nudi manje funkcionalnosti radi estetike. Sličan trend primijećen je i kod konkurencije – Samsung je navodno otkazao razvoj svog tankog modela Galaxy S26 Edge zbog niske prodaje.

Iako je iPhone Air komercijalni podbačaj, neki analitičari vjeruju da je poslužio kao strateški test tehnologije i dizajna za budući Appleov preklopni telefon, koji se očekuje 2026. godine. Ipak, poruka kupaca je glasna i jasna: funkcionalnost i performanse, osobito trajanje baterije i kvaliteta kamere, i dalje su važniji od ekstremne tankoće uređaja.