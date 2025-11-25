Preklopni iPhone stiže sljedeće godine sa stravičnom cijenom?

Nakon godina razvoja, glasina i nagađanja, čini se da je Apple napokon spreman za ulazak na tržište preklopnih pametnih telefona. No, najnovije informacije koje dolaze iz lanca opskrbe sugeriraju da će ovaj tehnološki iskorak imati cijenu koja će šokirati i najvjernije obožavatelje brenda. Prema procjenama analitičara, prvi Appleov preklopni uređaj mogao bi koštati vrtoglavih 2400 eura, što ga smješta u kategoriju iznad svih dosadašnjih "Pro" modela. Ako bi to htjeli kod nas kupiti, vjerojatno bi na to sve trebalo dodati i PDV pa bi cijena lagano mogla doći na 3000 eura.

Dugo iščekivani uređaj, koji bi svjetlo dana trebao ugledati 2026. godine, vjerojatno neće nositi naziv "iPhone Fold" kako se ranije mislilo. Zbog svoje ekstremne cijene i vrhunskih specifikacija, Apple ga planira pozicionirati kao potpuno novu, luksuznu kategoriju pod nazivom iPhone Ultra.

Cijena koja mijenja pravila igre

Analitičar Arthur Liao iz Fubon Researcha podijelio je procjenu prema kojoj će cijena uređaja iznositi 2.399 dolara, što u europskim okvirima, uz poreze, lako može dosegnuti ili premašiti 2400 eura. Ova brojka značajno odskače od konkurencije. Primjerice, Samsung Galaxy Z Fold7 starta s cijenom od oko 2000 eura, dok Googleov Pixel model košta još manje.

Ako se ove prognoze ostvare, novi preklopni iPhone koštat će dvostruko više od trenutnog početnog modela iPhonea 17 Pro Max. Stručnjaci smatraju da Apple ovime ne želi samo konkurirati postojećim uređajima, već stvoriti "halo efekt" s proizvodom koji služi kao statusni simbol. Visoka cijena rezultat je korištenja vrhunskih komponenti, a Fubon Research ističe da će upravo zaslon i mehanizam šarke gurnuti cijenu prema gornjoj granici tržišnih očekivanja.

Tehnologija koja eliminira nabor

Glavni razlog zašto je Apple toliko dugo čekao s lansiranjem preklopnog uređaja leži u inženjerskim izazovima. Korisnici preklopnih mobitela često se žale na vidljivi nabor na sredini ekrana i osjetljivost uređaja. Izvori iz lanca opskrbe tvrde da su u Cupertinu riješili taj problem.

Novi iPhone Ultra trebao bi imati potpuno ravan zaslon bez vidljivog nabora. Inženjeri su navodno kombinirali Samsungov unutarnji panel s vlastitom strukturom panela i procesom laminacije. Ključ je u redizajniranoj šarki koja koristi komponente od tekućeg metala kako bi se izbjegla trajna linija preklopa.

Sada smo na sedmoj generaciji, riješili smo povratne informacije potrošača iz godine u godinu i stigli do iskustva koje ne možete dobiti ni na jednom drugom uređaju - rekao je nedavno izvršni direktor Samsunga Drew Blackard, komentirajući napredak tehnologije koju sada i Apple planira usvojiti i nadograditi.

Što donosi iPhone Ultra?

Osim revolucionarnog ekrana, glasine sugeriraju da će uređaj imati vanjski zaslon od oko 5,5 inča i unutarnji od 7,7 inča. Iako se očekuje vrhunski A20 procesor, kamere možda neće biti na samom vrhu ponude u prvoj generaciji, jer je fokus stavljen na tankoću uređaja i kvalitetu mehanizma.

Analitičari predviđaju da bi Apple mogao prodati oko 5,4 milijuna primjeraka u 2026. godini. Iako to zvuči malo za Appleove standarde, s ovakvom cijenom to bi predstavljalo značajan prihod. U godini kada se očekuje pad globalne potražnje za pametnim telefonima, preklopni modeli mogli bi biti jedina svijetla točka na tržištu.

Hoće li kupci biti spremni platiti cijenu rabljenog automobila za mobitel, ovisit će o tome hoće li Apple doista isporučiti uređaj koji je izdržljiviji i vizualno superiorniji od svega što konkurencija nudi. Ako im to pođe za rukom, oznaka "Ultra" bit će i više nego opravdana.