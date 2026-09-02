Appleov preklopni iPhone Ultra: Novosti o MagSafeu, paprenoj cijeni i prekrasnom dizajnu

Glasine o prvom Appleovom preklopnom pametnom telefonu, koji bi se navodno trebao zvati iPhone Ultra, sve su glasnije. Najnovije informacije, koje dolaze od pouzdanih izvora, upućuju na to da će uređaj, unatoč spekulacijama o iznimno tankom kućištu, ipak podržavati MagSafe punjenje. Očekuje se da će Apple ovim potezom značajno utjecati na cjelokupno tržište preklopnih uređaja, no uz cijenu koja će ga svrstati u sam vrh ponude pametnih telefona.

Gurman otkriva ključne detalje

Iako su se pojavile sumnje da zbog iznimno tankog dizajna neće biti mjesta za MagSafe modul, poznati analitičar Mark Gurman iz Bloomberga sada tvrdi suprotno. U intervjuu za Tom's Guide, Gurman je izjavio kako svi pokazatelji upućuju na to da će preklopni iPhone imati ugrađenu tehnologiju za magnetsko punjenje. Njegovo povjerenje u tu mogućnost temelji se na činjenici da je Apple već uspio integrirati MagSafe u vrlo tanki iPhone Air.

Ova je informacija posebno značajna s obzirom na to da su prethodno procurili renderi i ogledni primjerci uređaja bez prepoznatljivog magnetskog prstena. Nagađa se da bi iPhone Ultra, kada je otvoren, mogao biti tanak svega 4,5 milimetara, što integraciju MagSafea čini pravim tehničkim izazovom. Inženjeri moraju osigurati da magneti ne ometaju sofisticirani mehanizam šarke te da je njihov raspored precizno određen kako bi se osiguralo učinkovito punjenje i stabilnost dodataka.

Dizajn i zaslon budućnosti

Prema dosadašnjim informacijama, iPhone Ultra imat će vanjski zaslon dijagonale 5,5 inča te veći, unutarnji i savitljivi zaslon od 7,8 inča. Dizajnom bi mogao podsjećati na putovnicu, a poseban naglasak stavljen je na nabor zaslona. Navodno će nabor na Appleovom uređaju biti znatno manje primjetan nego kod konkurentskih modela, poput Samsungovog Galaxy Z Folda8.

Osim impresivnih zaslona, očekuje se da će uređaj pokretati najnoviji Appleov čipset i modem, čime će se osigurati vrhunske performanse. Na poleđini bi se trebao nalaziti sustav s dvostrukom kamerom, a ključan element bit će i izdržljiva šarka, koja mora jamčiti dugotrajnost i pouzdanost pri svakodnevnom otvaranju i zatvaranju. Apple na tehnologiji preklopnih uređaja radi već više od desetljeća, s prvim patentima prijavljenim još 2011. godine, što sugerira da tvrtka želi na tržište izaći s potpuno dorađenim proizvodom.

Cijena, izlazak i utjecaj na tržište

Iako su prve glasine upućivale na ranije predstavljanje, analitičari se sada slažu da bi iPhone Ultra mogao biti predstavljen u jesen 2026. godine, vjerojatno uz seriju iPhone 18. Slično kao i kod predstavljanja iPhonea X, sama prodaja mogla bi započeti nešto kasnije, moguće u prosincu iste godine.

Očekivana cijena je oko 2.500 američkih dolara, što ga čini jednim od najskupljih pametnih telefona na tržištu. Unatoč visokoj cijeni, analitičari predviđaju da će Appleov ulazak u ovaj segment značajno potaknuti rast cijelog tržišta, kojim trenutno dominira Samsung. Predviđa se da bi Apple u prvoj godini mogao isporučiti više od deset milijuna preklopnih iPhonea i zauzeti čak dvadeset pet posto tržišnog udjela do kraja 2026. godine.





*uz korištenje AI-ja