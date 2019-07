Archer7 komentira Fortnite na Esports Prvenstvu Hrvatske!

Archer7, jedan od najuspješniji hrvatskih YouTubera, otkriven je kao komentator Fortnite ždrijeba Esports prvenstva Hrvatske čije se prvo kolo odigrava danas.

Dvoboji koje danas možete gledati uključuju 8 od 128 ekipa koje su se prijavile za Fortnite turnir u sklopu ovog natjecanja. Natječu se u Duos modu, i to kroz ligaški sustav, tako da danas prolaze kroz tri meča koji im nude priliku da osvoje vrijedne bodove. Kako Victory Royale donosi 10 bodova, a sve od drugog do petog mjesta identičnih sedam, natjecatelji su itekako potaknuti da sve do zadnjeg trenutka idu po pobjedu.





Premijerno otvaranje Esports prvenstva Hrvatske odvilo se jučer, i to u znaku League of Legendsa.

Natjecanje u organizaciji UVI Playja i medijsku podršku gaming zajednice Lvl8. je ranije ovog mjeseca u potpunosti oslobođeno plaćanja kotizacija, ponajviše zahvaljujući angažmanu većeg broja sponzora, uključujući A1, Dorinu, Shake&Take i Trikoder.

Watch Croatian Esports championship - Fortnite Match 2 @ Archer7 from level_eight on www.twitch.tv

Sve LoL, Fortnite i FIFA 19 mečeve na Esports prventsvu Hrvatske možete pratiti putem Twitch kanala Lv8.-a, a jesenska završnica natjecanja održat će se u Zagrebu, odnosno prostorijama Stabla znanja, uz živu publiku, live prijenos i nagrade za neke sretne online gledatelje.