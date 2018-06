Asteroid koji je pogodio Zemlju otkrili su samo par sati ranije

Mali asteroid udario je u subotu u Zemljinu atmosferu, no astronomi su ga otkrili samo nekoliko sati prije nego se raspao u atmosferi.

Asteroid 2018 LA imao je svega dva metra u promjeru, a prvi puta su ga uočili u zvjezdarnici Catalina Sky Survey u Arizoni.

- Otkriće asteroida 2018 LA tek je treći put da smo uočili asteroid koji je na direktnoj putanji prema Zemlji - izjavio je Paul Chodas iz NASA-e u priopćenju za medije.

- Također, ovo je tek drugi put da smo uspjeli predvidjeti lokaciju udara prije nego što se dogodio - istaknuo je.

Sva tri asteroida izgorjela su u atmosferi i nisu prouzročili nikakvu štetu.

The IAU has confirmed that the asteroid originally designated ZLAF9B2 – now called 2018 LA – passed only 30 miles (50 km) over South Africa on Saturday:https://t.co/gIcy2Er0Yz pic.twitter.com/wZaTwflk6x