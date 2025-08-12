Biste li kupili kineski auto?

Kineski automobili opasno pritišću europske marke. Stigli su i kod nas. Iako još nisu prodajni hit, nisu ni na margini. Osim Geelyja, MG-a i Forthinga, stigli su ili stižu i BYD, Lynk @ Co, XPenga, Omoda, Jaecoo... Ono što ih razlikuje od razvikanih europskih marka jest cijena. I oprema za koju u konkurentskim modelima morate debelo zavući ruku u novčanik.

Ne širi se samo ponuda, već i podrška za kineske automobile koji često imaju japanske ili europske motore, Bosch elektroniku... Nekad je bila prava egzotika vidjeti Kineza na hrvatskim cestama. Danas? Može ih se vidjeti desetak na dnevnoj razini.

Jedni kažu 'neće Kinez u moju garažu', čak i ako nemaju garažu, a drugi će dati ili su dali šansu upravo kineskim autima.

Što vi kažete?