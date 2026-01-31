U Novskoj počelo veliko natjecanje u izradi videoigara

U Novskoj je u subotu započelo sedmo izdanje Global Game Jama, jednog od najvećih svjetskih natjecanja u izradi videoigara na kojem više od 120 natjecatelja tijekom 48 sati razvija videoigre na zadanu temu - "Maska", priopćili su iz Poduzetničkog inkubatora PISMO.

"Iako se natjecanje ove godine održava u tri grada u Hrvatskoj, upravo Novska, u organizaciji Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1, ponovno je okupila najveći broj sudionika. Po završetku, radovi se šalju u centralnu bazu Global Game Jama, a u Novskoj će biti proglašeni i lokalni pobjednici", naveli su organizatori.

Gradonačelnica Novske Marija Kušmiš rekla je da je Novska prepoznata kao grad gaminga. "Mladi ovdje dolaze, ostaju i grade svoje karijere. Ovakva natjecanja prilika su za nova poznanstva, umrežavanja i iskustva koja ostaju za cijeli život. Grad Novska vam je partner i podrška u razvoju vaših ideja", rekla je.

"U nedjelju očekujemo puno zanimljivih igara. U procesu smo gradnje Centra gaming industrije u poduzetničkoj zoni i vjerujemo da ćemo u budućnosti moći organizirati i e-sport natjecanje od 2500 sudionika", rekla je ravnateljica Javne ustanove Regionalni koordinator SMŽ Andreja Šeperac u ime Sisačko-moslavačke županije.

Osnivač magazina VIDI Tomislav Kotnik naglasio je važnost iskustva i strasti u razvoju igara: "Ovdje sam od samih početaka i uvijek se uključujem jer je ovo jedna od najboljih stvari za gaming u Hrvatskoj. Najvažnije je da radite igre koje želite igrati i u kojima uživate. Ideja je tek mali dio cijele priče - pred vama je dug put učenja i rada", poručio je.

Za stručnu evaluaciju radova zadužen je žiri u kojem su: Tomislav Božić (Croteam), Zoran Đurović (GD Entertainment), Darjan Kosić (Todays Games) te Dominik Cvetkovski (ANIQ, regionalni organizator Global Game Jama za jugoistočnu Europu).

Natjecanje završava u nedjelju proglašenjem pobjednika lokalnog izdanja, dok će svi razvijeni projekti postati dio globalne baze Global Game Jama.

Osim u Novskoj, natjecanje se u Hrvatskoj održava u Rijeci i Zagrebu.