35 SATI GODIŠNJE

Carnet objavio kurikul o AI-ju za učenike petih i šestih razreda

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Carnet objavio kurikul o AI-ju za učenike petih i šestih razreda
Zagreb: Prvi dan nove školske godine u OŠ Središće | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kurikul je, ističu iz CARNET-a, razvijen radi osnaživanja i razvoja učeničkih kompetencija potrebnih za razumijevanje umjetne inteligencije, njezine primjene u svakodnevnom životu te utjecaja na ljudske živote.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET objavila je novi kurikul pod nazivom "Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene", namijenjen za izvannastavnu aktivnost učenika 5. i 6. razreda osnovnih škola u trajanju od 35 sati godišnje, priopćio je CARNET. 

Fokus je na poticanju radoznalosti, razumijevanju osnovnih pojmova i prepoznavanju primjena umjetne inteligencije i tehnologija u nastajanju, a učenici će kroz igru, istraživanje i praktične zadatke stjecati temeljna znanja i vještine te razvijati odgovorno ponašanje u digitalnom okruženju

"Umjetna inteligencija jedna je od središnjih tema današnjeg vremena, a naš je cilj kroz kurikul učenicima približiti njezine koncepte i primjenu u obrazovanju, društvu i gospodarstvu te razvijati digitalnu pismenost. Nakon velikog interesa za kurikul za 7. i 8. razrede, izradili smo i program za 5. i 6. razrede i vjerujemo da će se i on pokazati iznimno korisnim i primjenjivim u praksi", rekao je pomoćnik ravnatelja CARNET-a za Sektor za umjetnu inteligenciju Juraj Bilić. 

Provedba kurikula preporučuje se nastavnicima Informatike, ali i svim drugim učiteljima i nastavnicima koji žele u praksu uključiti poučavanje o umjetnoj inteligenciji te pripremiti učenike za život i rad u svijetu tehnologija u nastajanju.

Aktivnost je predviđena za 5. i 6. razred osnovne škole u trajanju od 35 sati godišnje, a sadržaj je moguće implementirati i kroz tematske cjeline u drugim nastavnim predmetima.

Kurikul je rezultat rada Radne skupine sastavljene od učitelja i nastavnika različitih područja – tehničkog, informatičkog, matematičkog, jezično-komunikacijskog, razredne nastave i strukovnih predmeta – kao i pedagoga, stručnjaka iz područja računarstva, predstavnika gospodarstva, CARNET-a i projektnih partnera na projektu "Primjena digitalnih tehnologija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u obrazovanju – BrAIn". 

Prijave za sudjelovanje u projektu otvorene su do završetka projekta, odnosno do 1. rujna 2029. godine. Zainteresirani odgojno-obrazovni radnici trebaju ispuniti web obrazac te učitati potpisani dokument suglasnosti ravnatelja o uključivanju škole u projekt.

