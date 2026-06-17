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VIDEO Mate Rimac zaposlit će još 150 ljudi: Počela serijska proizvodnja baterija za BMW

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Mate Rimac zaposlit će još 150 ljudi: Počela serijska proizvodnja baterija za BMW
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Kerestinec: Rimac Technology predstavio novu BMW proizvodnu liniju | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Rimac Technology razvija i proizvodi visokonaponske baterijske sustave za više programa vodećih svjetskih proizvođača automobila, među kojima je i BMW Grupa

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Rimac Technology u srijedu je u svom kampusu predstavio početak serijske proizvodnje visokonaponskih baterijskih sustava za električne modele BMW Grupe te je najavio otvaranje 150 novih radnih mjesta do kraja godine zbog širenja proizvodnih kapaciteta za globalne proizvođače automobila. Nove proizvodne linije predstavljene su novinarima u Rimac Kampusu, a projekt su predstavili osnivač i predsjednik Rimac Grupe Mate Rimac, izvršni direktor Rimac Technologyja Nurdin Pitarević i operativni direktor Marko Brkljačić.

Rimac Technology razvija i proizvodi visokonaponske baterijske sustave za više programa vodećih svjetskih proizvođača automobila, među kojima je i BMW Grupa.

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Rimac Technology predstavio novu BMW proizvodnu liniju VIDEO
Rimac Technology predstavio novu BMW proizvodnu liniju | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

Na tim projektima u Hrvatskoj trenutačno radi oko 200 zaposlenika, većinom inženjera, a do kraja godine planirano je zapošljavanje dodatnih 150 radnika za potrebe serijske proizvodnje. U Rimac Technologyju zaposleno je oko 1.200 ljudi, dok cijela Rimac Grupa ima više od 2.000 zaposlenika.

Proizvodnja se odvija u Rimac Kampusu, kompleksu površine 90.000 četvornih metara, gdje je oko 70 posto kapaciteta namijenjeno baterijskim sustavima za više paralelnih programa globalnih proizvođača automobila.

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Proizvodni prostor za program BMW i7 zauzima 15.000 četvornih metara. U Kampusu su u nekoliko godina uspostavljene dvije proizvodne linije ukupnog kapaciteta do 300.000 baterijskih modula i 48.000 baterijskih sustava godišnje.

“Suradnja s BMW-om za nas je vrlo značajna, to je naš najveći projekt”, rekao je Rimac, dodajući da tvrtka ima oko pet milijardi eura ugovorenih projekata s drugim proizvođačima automobila te da već sada proizvodi desetke tisuća baterijskih sustava godišnje, uz značajno širenje kapaciteta, posebno kroz suradnju s BMW-om.

Kerestinec: Rimac Technology predstavio novu BMW proizvodnu liniju
Kerestinec: Rimac Technology predstavio novu BMW proizvodnu liniju | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Napomenuo je da je Rimac Technology jedini partner BMW-a za proizvodnju kompletnih baterijskih sustava, što potvrđuje poziciju kompanije u segmentu baterijskih i pogonskih sustava visokih performansi, dodajući kako suradnja s različitim međusobno konkurentnim proizvođačima automobila pokazuje da ih tržište prepoznaje kao tehnološkog partnera.

Pitarević je naglasio kako je kod projekta s BMW-om fokus stavljen na tri ključna elementa: kvalitetu, obujam proizvodnje i troškove.

“Na toj razini najvažnije je da kvaliteta proizvedena u Hrvatskoj, ovdje u kampusu, bude bez kompromisa”, rekao je Pitarević, istaknuvši da su kod baterija čistoća proizvodnje, procesi i standardi iznimno važni.

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"Baterije su danas najvažnija komponenta električnog automobila, a ako vozilo vrijedi 100.000 eura, baterija čini oko 15.000 eura njegove vrijednosti", napomenuo je izvršni direktor Rimac Technologyja, zaključujući da su upravo zato visoka razina kvalitete, kao i pravovremena isporuka, nužni za BMW-ove premium modele iz serije 7.

Pitarević je istaknuo i važnost kontrole troškova te razvoja europskog dobavljačkog lanca, navodeći kako se dio komponenti još uvijek nabavlja iz Kine, ali se očekuje jačanje udjela europskih dobavljača, uz daljnje širenje i na tržište Sjedinjenih Američkih Država.

Kerestinec: Rimac Technology predstavio novu BMW proizvodnu liniju
Kerestinec: Rimac Technology predstavio novu BMW proizvodnu liniju | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Operativni direktor Marko Brkljačić naglasio je kako je tim tvrtke Rimac Technology razvio novi baterijski sustav, izgradio proizvodni pogon, pokrenuo dvije proizvodne linije i uspostavio opskrbni lanac za serijsku proizvodnju.

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“Time smo zadovoljili zahtjeve kvalitete i količine koje traže vodeći svjetski proizvođači automobila, a ovo partnerstvo potvrđuje naš status ključnog dobavljača za premium segment automobilske industrije”, rekao je Brkljačić.

Rimac Technology navodi kako je prošle godine ostvario 245 milijuna eura prihoda, dok se za ovu godinu očekuje rast od oko 40 posto.

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