ChatGPT dobiva tijelo: OpenAI sprema ovaj 'živi' uređaj koji će moći postati vaš novi cimer

Tvrtka OpenAI, najpoznatija po svom revolucionarnom chatbotu ChatGPT, sprema se za svoj prvi veliki iskorak na tržište potrošačkog hardvera. Prema najnovijem izvješću, radi se o pametnom zvučniku bez ekrana koji je zamišljen ne samo kao još jedan asistent, već kao potpuno nova vrsta kućnog računala za doba umjetne inteligencije. Uređaj je dizajniran da bude "AI suputnik u vašem domu", s dosad neviđenim naglaskom na osobnost i sposobnost dubokog povezivanja s korisnicima na gotovo ljudskoj razini.

Dizajn s potpisom legende Applea

Prvi hardverski proizvod OpenAI-ja bit će izravan rezultat akvizicije startupa io Products, koji je pripadao Jonyju Iveu, legendarnom bivšem glavnom dizajneru Applea. OpenAI je navodno 2025. godine za tu akviziciju izdvojio čak 6,5 milijardi dolara, jasno signalizirajući svoje ambicije. U razvoj je uključen i Iveov hvaljeni dizajnerski studio LoveFrom, a u timu se nalazi velik broj bivših Appleovih dizajnera i inženjera koji su bili odgovorni za stvaranje nekih od najuspješnijih proizvoda u povijesti, poput iPhonea i Maca. Njihovo iskustvo jamči visoku razinu dizajna i posvećenosti detaljima.

Sam uređaj bit će dizajniran za kućnu upotrebu, ali će biti lako prenosiv zahvaljujući ugrađenoj punjivoj bateriji. To će korisnicima omogućiti da ga bez napora premještaju iz jedne prostorije u drugu, čineći ga stalno prisutnim suputnikom. Iako neće imati ekran, što je namjerna dizajnerska odluka kako bi se potaknula glasovna interakcija, bit će opremljen kamerom i nizom drugih senzora. Ovi će mu senzori pomagati u boljem razumijevanju okoline i konteksta u kojem se korisnik nalazi, omogućujući mu relevantnije i točnije odgovore.

Fizička manifestacija ChatGPT-ja

Kao i svaki drugi pametni zvučnik na tržištu, i ovaj će moći obavljati standardne zadatke poput upravljanja pametnim kućanskim aparatima, reproduciranja glazbe i podcasta, te odgovaranja na pitanja i poruke. Ipak, s obzirom na to da se radi o proizvodu OpenAI-ja, u njegovu srž bit će ugrađena napredna verzija ChatGPT-ja. Prema dostupnim informacijama, koristit će poboljšanu verziju nedavno predstavljenog glasovnog načina rada, poznatog kao GPT-Live, koji omogućuje potpuno prirodan i fluidan razgovor. Korisnici će moći voditi stvarne dvosmjerne konverzacije, prekidati asistenta usred rečenice, a ponekad će i asistent prekidati njih, oponašajući dinamiku ljudske interakcije.

Ono što ovaj zvučnik čini posebno intrigantnim i jedinstvenim jest navod da će sadržavati "mehaničke elemente koji se mogu samostalno pomicati". Time se želi stvoriti iluzija i dojam da je uređaj "živ", a ne samo neživi objekt koji pasivno odgovara na naredbe. Konačni cilj ove inovacije je da ga korisnici dožive kao "fizičku manifestaciju ChatGPT-ja", dajući apstraktnom AI modelu konkretan, opipljiv oblik.

Učenje, predviđanje i pitanje privatnosti

OpenAI vjeruje da će glavna prodajna prednost uređaja biti njegova jedinstvena "osobnost" i sposobnost "povezivanja s korisnicima na ljudskoj razini". Uređaj je dizajniran da s vremenom uči i postaje sve personaliziraniji jer će prikupljati više konteksta o navikama, interesima i rutini korisnika. Što ga se više bude koristilo, postajat će proaktivniji. Tvrtka se nada da će uređaj moći anticipirati potrebe korisnika i nuditi relevantne informacije ili pomoć čak i prije nego što ih se izravno zatraži. Da bi se to postiglo, uređaj bi mogao imati pristup osobnim podacima poput kalendara, poruka i e-mailova, što neizbježno otvara ozbiljna pitanja o privatnosti i sigurnosti podataka. Korisnici će morati odlučiti jesu li spremni podijeliti toliku količinu osobnih informacija u zamjenu za naprednu personalizaciju.

Tržišni planovi i pravne bitke

Ulazak na tržište hardvera predstavlja značajan i strateški korak za OpenAI, kojim ulazi u izravnu konkurenciju s tehnološkim divovima poput Amazona, Googlea i Applea, koji već godinama dominiraju ovim sektorom. Iako je tržište pametnih zvučnika već poprilično zasićeno, OpenAI se planira istaknuti jedinstvenim pristupom usmjerenim na superiornu umjetnu inteligenciju i interakciju koja nadilazi mogućnosti postojećih asistenata. Prema neslužbenim izvješćima, OpenAI-jev hardverski odjel radi na otprilike pet različitih proizvoda, uključujući i uređaj koji bi u budućnosti mogao zamijeniti pametni telefon.

Očekuje se da će pametni zvučnik biti predstavljen javnosti kasnije ove godine, dok je globalni izlazak na tržište planiran za 2027. godinu. Međutim, cijeli projekt se našao u središtu ozbiljnog pravnog spora s Appleom. Bivši poslodavac Jonyja Ivea optužuje OpenAI za krađu poslovnih tajni i nezakonito vrbovanje ključnih zaposlenika. Apple traži sudsku zabranu koja bi mogla značajno odgoditi ili čak u potpunosti spriječiti lansiranje proizvoda. OpenAI, s druge strane, odlučno negira optužbe, tvrdeći da se njihov uređaj bitno razlikuje od bilo kojeg postojećeg ili planiranog Appleovog proizvoda. Dostupno je i više detalja o OpenAI-jevom pametnom zvučniku koji rasvjetljavaju tehnološku pozadinu ovog ambicioznog projekta.





*uz korištenje AI-ja