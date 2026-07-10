Novi glas za ChatGPT je stigao: Provjerite imate li ga i što sve s njim možete isprobavati

OpenAI je počeo s uvođenjem značajne nadogradnje za glasovne mogućnosti svojeg popularnog AI alata. Novi model, nazvan GPT-Live, donosi interakcije koje su znatno prirodnije i fluidnije, s ciljem da razgovor s umjetnom inteligencijom bude što sličniji ljudskom. Nadogradnja je sada dostupna svim korisnicima na iOS, Android i web platformama.

Iako besplatni i pretplaćeni korisnici dobivaju malo drugačije modele - GPT-Live-1 mini i GPT-Live-1 - ažurirani sustav trebao bi se pojaviti na svim ChatGPT računima, donoseći niz novih i uzbudljivih mogućnosti.

Kako znati da ste dobili nadogradnju?

Najveći pokazatelj da ste dobili novu verziju bit će oznaka "Live" na vrhu glasovnih razgovora na mobilnim uređajima te unutar padajućeg izbornika na webu. Pritiskom na tu oznaku i dalje se možete, barem za sada, vratiti na starije glasovne modele.

Postoji i drugi način provjere. Na mobilnom uređaju dodirnite gumb izbornika u gornjem lijevom kutu, zatim ikonu zupčanika za postavke (Android) ili svoj profilni avatar (iOS) pa odaberite Glas > Model (Voice > Model). Na webu kliknite na svoj profilni avatar u donjem lijevom kutu, a zatim Postavke > Glas > Model (Settings > Voice > Model).

Što donosi GPT-Live?

Ključna inovacija leži u takozvanoj "full-duplex" arhitekturi, koja modelu omogućuje da istovremeno sluša i govori. Time se rješava jedno od najvećih ograničenja prethodnih verzija, gdje je umjetna inteligencija morala čekati da korisnik prestane govoriti prije nego što bi odgovorila, što je često dovodilo do neugodnih pauza. S novim sustavom, korisnici mogu slobodno prekidati AI, a on može uzvraćati potvrdama poput "mhm" i "da" kako bi pokazao da aktivno sluša, čineći razgovor dinamičnijim.

Prema detaljnom testiranju koje je proveo TechRadar, upravo je ta "duplex" funkcionalnost najveća nadogradnja koju trebate prvo isprobati. Pokušajte nastaviti govoriti čak i nakon što vam je ChatGPT počeo odgovarati i primijetit ćete kako vas sustav prati. Zatim ga pokušajte prekinuti usred rečenice i vidjet ćete kako će prilagoditi svoj odgovor. Iskustvo je sada bliže interakciji iz znanstveno-fantastičnog filma Ona (Her) Spikea Jonzea iz 2013. godine.

Nove mogućnosti koje vrijedi istražiti

Druga velika novost je prijevod u stvarnom vremenu. Jednostavno zamolite ChatGPT u glasovnom načinu rada da nešto prevede na strani jezik dok to izgovarate. Možete izgovarati rečenice na hrvatskom ili engleskom, a ChatGPT će ih bez oklijevanja prevoditi. Iako možda nije idealno za učenje jezika, ova funkcija impresivno demonstrira brzinu i sposobnosti novog modela.

Treća stvar koju možete isprobati je promjena glasa i razine inteligencije. To možete učiniti putem ikone klizača u gornjem desnom kutu glasovnog razgovora. Opcije glasa su iste kao i prije, ali sada možete birati između tri razine inteligencije: Trenutna (Instant), Srednja (Medium) i Visoka (High). Koristite Trenutnu za najbrže odgovore, Visoku za najkvalitetnije, a Srednju kao kompromis između brzine i preciznosti.

Konačno, isprobajte postavljanje pitanja koja zahtijevaju vizualne odgovore. OpenAI je dodao niz vizualnih kartica, pa sada na zaslonu možete dobiti grafičke prikaze sportskih rezultata, vremenske prognoze ili lokacija na karti. To je moguće jer model može delegirati složenije zadatke koji zahtijevaju pretraživanje weba ili napredno zaključivanje na moćniji model, poput GPT-5.5, dok istovremeno nastavlja razgovor s vama.

Početni problemi i reakcije korisnika

Iako je iskustvo razgovora s novim modelom znatno poboljšano i doima se prirodnije nego ikad, neki korisnici prijavili su početne probleme. Na Redditu, predstavnik OpenAI-ja Atty Eleti odgovara na pitanja korisnika i priznaje postojanje nekoliko bugova. Jedan od glavnih problema odnosi se na ChatGPT-jevu memoriju, koja se u nekim slučajevima čini nedostupnom u glasovnom načinu rada. Iz OpenAI-ja su poručili kako je to "problem koji se aktivno istražuje".

Problemi su također prijavljeni s izgovorom stranih jezika, koji ponekad zvuče kao da ih izgovara osoba s jakim engleskim naglaskom. I ovaj je problem priznat te se očekuje njegovo poboljšanje s vremenom. Unatoč tim početnim poteškoćama, uvođenje nove značajke prolazi relativno glatko, a većina korisnika impresionirana je prirodnošću razgovora. Za one koji često koriste glasovni način rada, ovo je definitivno velik korak naprijed.





*uz korištenje AI-ja