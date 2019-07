Cijeli stadion izviždao ispadanje Fortnite varalice

Damion Cook, poznatiji pod svojim online nadimkom XXiF, doživio je vrlo hladnu dobrodošlicu na ovogodišnjem Fortnite World Cupu, službenoj završnci kompetitivne sezone ovog battle royale fenomena.

XXiF tako je slušao konstantne zviždue s prepunih tribina prepunong Arthur Ashe stadiona u New Yorku čijih je 23.000 gledatelja počelo skandirati tek nakon što su on i njegov suborac Ronaldo poginuli puno prije kraja završnice turnira. Publika XXiF-u nije oprostila slučaj varanja zbog kojega mu je Epic izdao dvotjednu zabranu igranja ranije ovog ljeta.

On se unatoč tome ipak uspio kvalificirati na ovogodišnji World Cup gdje možda nije otišao pretjerano daleko, ali je zato sa sobom poveo 13-godišnjeg "zyla" kako bi mu pomogao skrenuti pozornost na njegovu inicijativu kojom streamanjem Fortnitea pokušava osigurati novce za liječenje svog oca oboljelog od raka.

THE CROWD CHEERED FOR XXIF DEATH SO HARD THEY HAD TO MUTE THE AUDIO 😂😂 pic.twitter.com/ePhubD7uyp