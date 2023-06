Cupra Leon: Donosi više šminke nego sporta, ali je odličan auto

Kad pomislimo na marku Cupru, najčešće pomislimo na uspješni SUV Formentor. No, iako on u Hrvatskoj trenutno čini veliku većinu prodaje Cupra je mnogo više od Formentora, a njihova ponuda je prilično široka te pored potpuno samostalnih modela sadrži i Cupra verzije modela koje znamo iz ponude Seata. Jedan od njih je i Cupra Leon koji smo imali priliku isprobati na testu.

Foto: Youtube

Za početak, da ne bi bilo zabune.

Nekada su Cupra modeli bili najsnažnije sportske verzije Seata, no od kada je Cupra samostalna marka nude i mnogo umjerenije automobile kada je u pitanju snaga. Tako je naš testni Cupra Leon zapravo bila osnovna verzija s benzinskim motorom od 1,5 litara sa 150 KS i ručnim mjenjačem. Daleko od rasnog sportaša, no ova Cupra je ipak mnogo više od samo ušminkanog Seata.

Foto: 24sata

Razlike u u izgledu nisu velike. Najvidljivija razlika je, naravno, logo Cupre, no nije ostalo samo na tome. Cupra ima agresivniji odbojnik od Leona, drugačiju masku, druge naplatke i još neke detalje koji izgled čine više sportskim. U unutrašnjosti su razlike još manje, pa prelazimo na ono bitnije, kako se automobil vozi.

Motor sa 150 KS daleko je od sportskog, no još uvijek je sposoban u Leonu pružiti dosta uživanja. To potvrđuju i sirovi tehnički podaci. Ubrzanje do 100 km/h traje 8,9 sekundi, što je i više nego solidno, maksimalna brzina je 214 km/h.

Foto: L.S.

Ono što najviše razlikuje Cupru od Seata je podvozje, koje je ovdje mnogo više prilagođeno vozačima sportskog duha. Ovjes je malo tvrđi, no još uvijek vrlo udoban. Pri sportskom stilu vožnje zavojima Cupra je izuzetno sposobna i može ponuditi dosta uzbuđenja. Pohvalu zaslužuju i dolične kočnice koje ne popuštaju lako ni pirikom vrlo agresivne vožnje, a upravljač je vrlo izravan i pruža dosta povratnih informacija.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Cupra je vrlo uvjerljiva poželite li njom juriti zavojima, a jednako se dobra pokazala i pri visokim brzinama na autocesti gdje uvjerljivo drži pravac i ulijeva povjerenje bez da u unutrašnjost dopire previše buke. I u svakodnevnoj vožnji po gradu i “od A do B” Cupra Leon je vrlo uvjerljiv automobil u kojem je vožnja izuzetno ugodna.

Foto: 24sata

Zamjerke nemamo ni na račun potrošnje. U kombiniranoj vožnji automobil nam je trošio 6,4 l/100 kilometara, a u gradu se potrošnja popela na 7,1 l/100 kilometara.

Foto: Zlatko Babok

Što se opreme tiče ovom autu se nema što prigovoriti. Već od osnovne verzije Cupra Leon je dosta bogatije opremljen od standardnog Leona. Vozačko okruženje je ugodno i ergonomično, sjedala udobna te dobro drže tijelo u zavoju.

Infotainment sustav je jedina zamjerka ovom autu jer je potrebno nešto više vremena da biste “pohvatali” njegove funkcije. Zamjeramo mu i nedostatak fizičkih kontrola za klima uređaj, no to je problem kod sve više automobila i izgleda da ćemo se na to morati polako navikavati. Posebne pohvale zaslužuju digitalni instrumenti koji nude čak šest različitih prikaza. Posebno nam se svidio “sportski” sa središnje smještenim okretomjerom.

Foto: 24sata

Testirana Cupra Leon definitivno nije sportski automobil kao nekadašnji Seati Cupra, no još uvijek je vrlo zabavna i uvjerljiva u vožnji. Sve na ovom automobilu pokazuje da je Cupra krenula u svojevrsnom sport-premium smjeru, a to je recept koji im se za sada pokazao vrlo uspješnim. Naravno da bi nas mnogo više zanimao test Cupre Leon sa 310 KS, no ovaj model je ono što se mnogo više kupuje. Cijena je prihvatljiva. Iako je ovaj Leon u osnovi mnogo skuplji od Seatovog, kada ih podjednako konfigurirate dolazite do razlike od oko 2000 eura. Nije prevelika razlika za auto koji je dosta uvjerljiviji u vožnji, i donosi određenu razinu prestiža.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Cupra Leon 1.5 EcoTSI 110 kW

Aluminijski naplatci 18", digitalni instrumenti, dodirni zaslon 12", trozonski automatski klima uređaj, navigacija, bežični punjač za mobitel...