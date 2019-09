Darežljivi Rockstar poklanja kultnu igru GTA San Andreas

Kao naručeno za rođendan GTA petice, Rockstar je pripremio poklon svim ljubiteljima serijala. Osim što će preko launchera igrači moći pristupiti svim Rockstarovim igrama s jednog mjesta, developeri nude Grand Theft Auto: San Andreas za besplatno na ograničeno vrijeme.

Download the Rockstar Games Launcher for PC and get Grand Theft Auto: San Andreas FREE: https://t.co/nt1B0PsH7t pic.twitter.com/1AW6gQKUNj