Dekani: Nedostaje nam učenja o odgovornosti. Studente treba povezati s poslovnim svijetom

Povezivanje studenata s poslovnim svijetom i što više stručne prakse jedan su od vrlo važnih uvjeta za svaki fakultet, istaknuli su sudionici panela "Jesu li faksevi mjesto za stvaranje vještina ili je tad već kasno?", na konferenciji "Obrazovanje na prekretnici" portala srednja.hr. Kako bi uvođenje stručne prakse bilo moguće, fakultetima je nužan fleksibilan sustav koji će omogućiti i provođenje stručne prakse i praćenje stvarnih potreba.

- Work Based Learning inovativni je koncept učenja, podučavanja i stvaranja vještina. Mi sada na gotovo tridesetak predmeta razradimo poslovni problem s poslodavcima, a zatim studenti trebaju riješiti taj problem. Studentima to pomaže u podizanju razine vještina, sposobnost rješavanja problema i kritičkog mišljenja - kazala je Nina Begičević Ređep, dekanica Fakulteta organizacije i informatike.

Kako je pojasnila, FOI je na preddiplomskoj razini osmislio praksu u obliku job shadowinga, a na diplomskoj se praksa provodi kroz rad u nekoj tvrtki. Kaže kako njihov fakultet ima sreću jer su IT faks i imaju više od 600 IT partnera koji žele njihove studente, pa nije problem naći praksu. Ali potrebno je sve to organizirati i provesti, naći praksu, evaluirati praksu i vidjeti jesu li poslodavci zadovoljni.

Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti, istaknuo je kako će njihovi studenti sve više učiti iz konkretnih primjera.Govoreći o važnosti izmjene nastavnih planova i programa fakulteta, kazao je kako se uslijed dolaska novih tehnologija, autonomnih vozila, alternativnih goriva i primjene umjetne inteligencije u prometu od studenata zahtijevaju što raznolikije vještine i uspješna primjena znanja u praksi.

- Studenti će učiti na konkretnim primjerima i projektima te kroz primjenu konkretnih tehnologija. Planiramo da se teorija prometnog toka na fakultetu više neće učiti iz knjige i prezentacija, nego će se učiti na zadatku kako riješiti problem prometne gužve na Jadranskom mostu za vrijeme odvijanja radova. Studenti će izučavati taj problem i kroz njega naučiti kapacitete, propusne moći i sve što ulazi u teoriju prometnog toka - zaključio je Šoštarić.

Mislav Balković, dekan visokog učilišta Algebra, stjecanje odgovornosti smatra posebno važnom vještinom, ali i kaže da nje nedostaje na svim razinama obrazovanja.

- U dijelu koji se odnosi na osnovno i srednje obrazovanje, mislim da bi najviše dobili ne samo sa dodatnim razvojem sadržaja ishoda učenja, nego i uvođenjem odgovornosti i svijesti učenika da iza rada stoje rezultati. U visokom obrazovanju morate imati fleksibilan sustav koji omogućuje ustanovama da brzo i lako mijenjaju programe koji su već jednom pokrenuti da bi pratili stvarne potrebe. Tu trenutno zakon stoji dobro, sad je pitanje koliko će ovaj novi Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i viskom obrazovanju tu zaoštriti i otežati stvari - istaknuo je Balković.

Dekani su zaključili je teoriju bolje svladati kroz praksu, te kako je matura koristan instrument, ali nije prilagođena učenicima strukovnih škola.