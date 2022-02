Pomalo sam iznenađena medijskom reakcijom na najavljene promjene. Sve su to samo prijedlozi, a i nisu obvezujući, odnosno provodit će se samo u onim školama koje se za to odluče, a iskreno, ne znam koliko će takvih biti, kaže nam Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja komentirajući najavljene promjene u Pravilniku kojim se regulira upis đaka u srednje škole.

Naime, jučer je na javno savjetovanje upućen prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole, a novina je nekoliko. Najviše prašine podigao je prijedlog za uvođenje prijamnih ispita pri upisu u srednje škole. Tako će sve srednje koje to žele moći uvesti i provoditi prijamne ispite bez posebnih uvjeta kakvi su se zahtijevali dosad, i to iz hrvatskog, matematike, prvog stranog jezika i drugih nastavnih predmeta, od kojih su, kako navode iz resornog ministarstva, dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis, a jedan koji samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Uz to, mijenja se i vrednovanje prijamnih ispita koji će umjesto dosadašnjih pet bodova nositi duplo više, odnosno deset.

- Ako dva ili više kandidata na zadnjemu mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz provjere posebnih znanja - stoji u prijedlogu izmjena. Međutim, to u praksi ne znači da će učenici prosječnog uspjeha moći upisati srednju školu prije nekog odličnog đaka.

- I dalje najviše bodova nose ocjene, maksimalno 80. A prijamni nosi deset. To su sve pretpostavke, uistinu ne znam kako bi netko nadoknadio osam puta veći iznos bodova s tih deset koje može maksimalno dobiti na prijamnom. Mislim da je vrlo mala šansa da će se odlikašima tako ‘naštetiti’ - tvrdi Hitrec.

Ipak, ne isključuje u potpunosti mogućnost da će se tako nešto događati, no riječ je, kaže, o vrlo malom omjeru. No, naglašava, od izmjena neće biti ništa ako se škole na njih ne odluče.

- Prema onom što ja znam i informacijama kojima raspolažem, škole nisu zainteresirane za tako nešto. Zasad to razmatraju samo škole koje su pri upisu imale jako puno učenika s istim brojem bodova, i to maksimalnim. Takvih je svega dvije, tri škole - navodi Hitrec.

Još jedan novi prijedlog izmjena Pravilnika tiče se ukidanja dodatnog boda za učenike sa zdravstvenim teškoćama i one koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja. Naime, taj jedan bod pretvara se automatski u prednost pri upisu u slučaju kad dva ili više kandidata imaju izjednačeni broj bodova iz elemenata koji se boduju za upis.

- Mislim da to nije neka velika promjena, dapače, pozdravljam, taj jedan bod ne znači toliko puno - smatra naša sugovornica.

Pravo na dodatni bod tako bi ostao samo djeci bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, odnosno djeci iz domova za nezbrinutu djecu ili iz udomiteljskih obitelji. Pravo na dva dodatna boda ostaje i djeci Romima. Isto tako, pravo na dodatne bodove pri upisu u srednje škole i dalje će imati djeca koja su postigla izvrsne rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, kako iz znanja, tako i iz sporta.

Sve najavljene izmjene zapravo su manje promjene, navodi Hitrec. Potrebno je bolje regulirati cjelokupne upise, ističe.

- Još nisu riješeni načini izravnog upisa učenika s teškoćama, oko toga je najviše nejasnoća i problema te bi na tome trebalo raditi - zaključuje.