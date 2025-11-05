Dolaze "nabildani" roboti: Stručnjaci razvili umjetni mišić koji diže 4000 puta teže stvari

Korejski tim s UNIST-a razvio je umjetni mišić koji ne samo da je fleksibilan i može se ukrutiti, već diže predmete od 5 kila iako sam teži tek nešto više od grama, što znači da diže oko 4000 puta teži teret. Umjetni mišić opisuje kompozit s dvostrukim umrežavanjem polimera - trajnim (kovalentnim) i reverzibilnim (fizičkim) - te magnetskim mikročesticama u matrici. Rezultat je nešto slično ljudskom mišiću što može mijenjati krutost po potrebi, ostvariti veliko istezanje (navodi se ~86%) i radnu gustoću višestruko veću od pravog ljudskog mišića. Teret koji je znantno teži od njega može dizati tek kada dođe u "tvrdo" stanje.

Zašto je to važno?

Humanoidima i egzoskeletima trebaju mišići koji su istodobno precizni i snažni: meki za pokret i hvatanje, a kruti za nošenje tereta. Ovaj pristup prvi put nudi uvjerljiv kompromis bez masivnih motora ili hidraulike, pa bi se mogao primijeniti u robotima, nosivim uređajima i medicinskim pomagalima.

Pogledajte kako bi "nabildani" roboti trebali funkcionirati:

Autori ističu da tehnologija zasad živi u laboratoriju i da slijede testovi izdržljivosti, ponovljivosti i sigurnosti prije ugradnje u stvarne sustave. No činjenica da je rad recenziran i objavljen u Advanced Functional Materials sugerira da će ga brzo preuzeti i drugi laboratoriji koji rade na soft-robotici.

Ako napreduje kako treba, sljedeći korak je spajanje više “mišićnih vlakana” u snopove te integracija u ruke/šake humanoida, s finom kontrolom krutosti za zadatke poput podizanja, hvatanja stakla bez lomljenja ili asistencije pri hodu. To je tip funkcionalnosti koju su dosad nudili samo znatno teži i skuplji pogoni.