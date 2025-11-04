Obavijesti

Tech

DEEPFAKE

VIDEO 'Jeziv' video poznatog znanstvenika: 'Čak su i moji prijatelji mislili da sam to ja'

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Youtube/Screenshoot

Viralni klip prikazuje Tysona kako ozbiljno tvrdi da je Zemlja ravna. Sekundu poslije sam Tyson kaže: to nisam ja, to je AI video te da je sve ovo opasno uvjerljivo. Snimku je objavio kako bi pokazao koliko je teško razlikovati stvarno od lažnog.

Neil deGrasse Tyson podijelio je kratki video u kojem njegov “lik i glas” izgovaraju da je Zemlja ravna, a zatim je objasnio da se radi o AI deepfakeu napravljenom upravo da upozori koliko takvi klipovi lako zavaraju. Vijest su prenijeli veliki mediji s naglaskom da Tyson to nikada nije izjavio i da je poanta demonstrirati rizike tehnologije.

Pogledajte deepfake koji je 'jezivo' sličan originalu:

Na društvenim mrežama video je brzo eksplodirao, uključujući objave i kratke isječke s Tysonovih kanala i medijskih profila koji prepričavaju poruku: deepfake je izveden toliko dobro da je prevario i neke njegove poznanike. Tyson u nastavku poručuje da su parodije u redu kad su jasno označene, ali problem nastaje kad publika ne zna da gleda lažnjak, pogotovo ako se taj lažnjak još k tome koristi za širenje lažnih informacija.

Primjeri poput ovog sve češće ulaze u mainstream: incident je zabilježen i u bazi OECD AI Incidents kao ilustracija koliko je realističan govor i sinkronizacija usana postao dostupna širkoj publici. Mediji upozoravaju da su znanstvene teme i javne osobe posebno osjetljive jer se njihove izjave lako izvlače iz konteksta ili potpuno izmišljaju. 

Za vas kao internet korisnike, provjeravanje izvora i traženje konteksta prije dijeljenja “šok” snimki nikad nije bilo bitnije. Ako na videu ne vidite jasan izvor ili oznaku da je riječ o demonstraciji, potražite potvrdu na pouzdanim kanalima ili izravno na autorovim profilima. U slučaju s Tysonom, potvrde da je riječ o deepfakeu stižu iz više relevantnih medija i iz samog videa.

Ako vas je pak strah da će netko od vas napraviti ovakav uvjerljiv deepfake, vjerojatno za sada nema razloga za brigu. Tyson je medijski vrlo eksponirana osoba, te online postoje sati i sati njegovih snimaka, što je vjerojatno pomoglo AI-ju da napravi video tako uvjerljivim. Ako niste toliko poznati i eksponirani, već samo imate nekoliko fotografija na društvenim mrežama, vjerojatno ćete još neko vrijeme biti sigurni, barem u kontekstu da ako i netko napravi lažan video vas, biti će dovoljno neuvjerljiv da će mu teško tko povjerovati.

