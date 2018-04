'Dosadna' tvrtka više nije šala: Kreće s tunelima ispod zemlje

Promet u Los Angelesu me izluđuje. Izgradit ću stroj za bušenje tunela i jednostavno početi kopati, stajalo je u tvitu Elona Muska, objavljenog krajem 2016. godine. Na prvu su svi mislili da se Musk, izluđen cestovnim gužvama, samo šali. No istoga je dana osnovana The Boring Company.

Kako je objasnio, odlučio je osnovati jednu 'dosadnu firmu' koja će se baviti izgradnjom podzemnih tunela s ciljem rasterećenja prometa u urbanim područjima. Prema Muskovoj viziji, mreža podzemnih tunela funkcionirat će tako da će se ljudi u kapsulama spustiti u tunel i tim putem stići na željenu destinaciju, a kapsule će dostizati brzinu od 200 km/h. Sustav je namijenjen prijevozu ljudi i vozila, no pješaci i biciklisti imat će prednost pred automobilima.

