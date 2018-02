Muskov genijalni um: Gotovo je bankrotirao zbog puta na Mars

Kao što se Nikolu Teslu naziva najvećim inovatorom 20. stoljeća, tako je i Elon Musk već sada u najužem krugu za istu titulu našeg doba. Ovaj poduzetnik i inovator čovjek je ogromnih vizija koji stalno traži nove izazove, a to se vidi i iz njegovih projekata i kompanija koje pokreće, a koje se međusobno isprepliću. Nakon što je u utorak lansiranjem trenutno najjače rakete na svijetu ponovno ušao u povijest, Musk je rekao da želi novu svemirsku utrku.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Mislim da će ovo otvoriti poglede na ono što je moguće - rekao je Musk i dodao da žele novu svemirsku utrku jer su one 'uzbudljive', a jučer su pokazali da su u velikom vodstvu.

- Ovo će potaknuti druge kompanije i države da kažu: 'Hej, ako SpaceX koji je privatna tvrtka, može ovo napraviti, a nitko im nije platio već su to napravili svojim sredstvima, onda možemo i mi - rekao je Musk tijekom konferencije nakon lansiranja i istaknuo kako bi ovo moglo potaknuti druge tvrtke da podignu pogled i kažu da mogu napraviti veće i bolje, što je sjajno.

No, put do ovog lansiranja bio je težak i koštao je puno više nego što su mislili. Musk je istaknuo da je Falcon Heavy raketa koštala više od pola milijarde dolara, ali kasnije bi lansiranje ove rakete moglo koštati oko 90 milijuna dolara - što je trećina onog što naplaćuju rivali.

- Tri puta smo pokušali ugasiti Falcon Heavy program, jer smo otkrivali da je ovo puno teže nego što smo mislili - rekao je Musk koji je dodao da nova rakete može 'sve što se poželi' i spomenuo kako bi njome mogli nazad na Mjesec ili poslati nešto prema Plutonu.

Falcon Heavy je ipak samo jedan korak u Muskovoj velikoj svemirskoj viziji koja je kolonizacija Marsa. Sljedeći ogroman korak bit će raketa BFR koja će biti čak 30 metara viša od Falcona (70 metara) i moći će u orbitu ponijeti do 150 dona tereta, a nju planiraju koristiti i za ekstremno brzi prijevoz ljudi s jednog na drugi kraj planeta.

Foto: SpaceX

Što je oblikovalo Elona Muska?

Od najranije dobi pokazivao je osobine koje ga značajno razlikuju od njegovih vršnjaka. Musk je rođen 1971. godine u Pretoriji (JAR), a Ashlee Vance u njegovoj biografiji iz 2015. godine piše kako je kao dijete gutao znanstvenu fantastiku te ozbiljno shvaćao ideje da bi čovječanstvo trebalo pokušati spasiti ovaj svijet i raširiti se u svemir. U školi je bio zlostavljan, a kod kuće nesretan zbog odnosa s ocem. Pokazivao je velik interes za informatiku i poduzetništvo i sa 12 godina je napravio prvu igru koju je prodao informatičkom časopisu.

Već 1988. godine dobio je kanadsku putovnicu (majka mu je Kanađanka) te je napustio Južnoafričku Republiku u kojoj nije vojnom službom htio podržati apartheid već je htio tražiti bolje prilike za uspjeh u SAD-u. 1992. godine sa sveučilišta u Ontariju se prebacio na Sveučilište Pennsylvanije gdje je dobio diplome iz fizike i ekonomije tri godine kasnije. Potom je krenuo i na Stanford, no odustao je nakon samo par dana jer je otkrio puno veći društveni potencijal u internetu u odnosu na fiziku.

Zip2 bila je prva kompanija koja je osnovao s bratom Kimbalom 1995. godine, a ona je novinskim nakladnicima prodavala online karte i vodiče. Compaq je tu tvrtku kupio četiri godine kasnije za 307 milijuna dolara, a Musk je osnovao X.com, tvrtku koja će postati PayPal kojeg danas koristimo gotovo svi u online plaćanjima. PayPal je 2002. godine kupio eBay za 1,5 milijardi dolara.

SpaceX

Foto: Reuters/24sata

Iako je SpaceX tek posljednjih godina ušao u fokus mnogih 'običnih' ljudi, Musk je tu kompaniju osnovao sada davne 2002. godine, a jedan od razloga je bilo to uvjerenje da ljudi moraju postati međuplanetarna vrsta. No, ogromne cijene svemirskih letova stajale su mu na putu tome te je pokrenuo tvrtku koja će to promijeniti.

Nakon Falcona 1 i niza godina razvoja, uz podršku NASA-e, raketa Falcon 9 prvo lansiranje imala je 2010. godine. Od NASA-e su kasnije dobili i 1,6 milijardi dolara za transport tereta prema Međunarodnoj svemirskoj postaji. U isto vrijeme nastavili su s razvojem rakete koja je postala prva 'reciklirana raketa', a isto su postigli i sa kapsulom Dragon. Nakon probnog leta Falcon Heavy rakete, sljedeći korak bit će i lansiranje posade kapsulom Dragon prema ISS-u. U isto vrijeme Musk nastavlja i sa razvojem svoje ideje oko misije na Mars, a detalje cijelog projekta otkrio je prošle godine. Ukratko, već 2024. godine trebalo bi krenuti osvajanje Crvenog planeta.

Iako danas SpaceX slavi, lani se Musk na predstavljanju BFR-a prisjetio i kako je gotovo bankrotirao prije 10 godina. Kad su tek krenuli Musk je bio glavni inženjer i dizajner iz jednostavnog razloga - nije mogao nikog zaposliti, a ne zato jer je to želio.

- Upropastio sam prva tri lansiranja, a četvrto lansiranje je bilo posljednje koje smo si mogli priuštiti. Srećom uspjeli smo - rekao je i dodao da bi to bilo to od njih da je i taj let propao.

Tesla Motors

Foto: Reuters/Pixsell

Paralelno uz razvoj svoje svemirske vizije, Musk je bio fasciniran i potencijalom električnih automobila, a 2004. godine postao je jedan od glavnih financijaša Tesle, kompanije koju su godinu ranije osnovali Martin Eberhard i Marc Tarpenning, no danas se i Muska smatra suosnivačem. Tesla je 2006. godine predstavio svoj prvi automobil Tesla Roadster, nastao na temelju Lotus Elisea, a upravo je takav Roadster lansiran u Falcon Heavy raketi. Ovaj sportski auto pokazao je i da električni automobili mogu biti zabavni, a nakon njega je uslijedio pravi hit - Model S koji je mnoge oduševio performansama i dizajnom.

Uslijedili su i Model X te najnoviji Model 3, njihov najpristupačniji električni auto. No, električne ambicije sežu puno dalje, pa je Musk predstavio i kamione, a najavili su i druga električna vozila.

SolarCity

Uz Teslu i proizvodnju energije vezan je i projekt SolarCity koji je sada u vlasništvu Tesle, a tvrtka se bavi proizvodnjom solarnih panela.

Krajem 2016. godine Musk je predstavio i revolucionarni solarni krov, odnosno crijep koji izgleda poput klasičnog crijepa, ali proizvodi energiju. Tada je najavio da će solarni crijep biti jeftiniji za proizvodnju i postavljanje od klasičnog - čak i prije ušteda na energiji.

Foto: STRINGER

Hyperloop

Osim električnih automobila i raketa, Musk je prije pet godina odlučio ući u novo područje prijevoza. Tad je predstavio Hyperloop, koji bi trebao biti alternativa vlakovima i avionima. Radi se o cijevi u kojima bi kapsule prevozile putnike brzinama do 1200 km/h, a u konačnici bi ovakav transport bio jeftiniji od bilo čega na tako velikim udaljenostima (Los Angeles-San Francisco). No, zbog svih projekata nije se posvetio razvoju Hyperloopa, već je otvorio projekt drugim kompanijama.

Foto: Hyperloop One

Gradit će tunele

The Boring Company je njegova najnovija tvrtka koja je 2016. nastala iz frustracije gradskom prometnom gužvom. Tada je na Twitteru najavio da će napraviti stroj za kopanje tunela i početi kopati. Oko toga je razvio ideju da bi podzemni tuneli, manji od standardnih, mogli brzo transportirati vozila i ljude i smanjiti prometne gužve. Ovih dana ta je kompanija bila u interesu mnogih zbog 20.000 bacača plamena koji su Musku donijeli nekoliko milijuna dolara zarade.

Foto: Reuters/PIXSELL

Foto: Elon Musk/Instagram

Strahuje od umjetne inteligencije

Musk se ne bavi samo razvojem transportnih sustava. Prije tri godine su pokrenuli OpenAI, neprofitnu kompaniju koja želi razviti umjetnu inteligenciju koja će biti sigurna i korisna ljudima. Neuralink je pak kompanija koja radi na integraciji mozga ljudi s umjetnom inteligencijom.

Podržao Josipovića

Musk se politički često deklarirao kao polu demokrat - polu republikanac, a zanimljivo je kako je 2015. godine podržao Ivu Josipovića, koji ga je tada zvao u Hrvatsku. Musk mu je u poruci poručio da je 'iznimno važno da imamo svjetske čelnike, koji pokazuju put naprijed za budućnost održivog prijevoza'.

Voli glumice i ne želi biti sam

Prvu suprugu, Justine Wilson, Musk je upoznao dok je studirao u Kanadi. Vjenčali su se 2000. godine, a osam godina kasnije rastali. Iz te veze Musk ima i petoricu sinova. Nakon Justine, Musk je bio u vezi s engleskom glumicom Talulah Riley koju je oženio 2010. godine. Ta je ljubav privremeno pukla 2012. godine, da bi se godinu kasnije ponovno vjenčali, a i taj je brak okončan 2016. godine.

Foto: APEGA/Press Association/PIXSELL Musk i Talulah Riley

U posljednje dvije godine Musk je u vezi s glumicom Amber Heard. No, lani su prekinuli zbog glumičinog rasporeda, da bi se ponovno spojili proteklih mjeseci, ali početkom veljače objavljeno je kako je još jednom pukla ljubav.

Jednom prilikom je za Rolling Stone rekao da ne može biti sretan ako nije zaljubljen ili u dugotrajnoj vezi.

- Nikad neću biti sretan ako nemam nekog kraj sebe. Ubija me kad moram ići spavati sam - rekao je Musk.