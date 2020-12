Elements od AI: Više od 10.000 upisanih polaznika u 10 dana

U samo 10 dana od predstavljanja, besplatnu online edukaciju “Elements of AI” upisalo je više od 10 tisuća polaznika iz cijele Hrvatske. Svi oni odlučili su naučiti više o osnovama umjetne inteligencije i njenoj primjeni

<p>Svjetski mediji i stručnjaci svrstali su “Elements of AI” ispred sličnih edukacija prestižnih svjetskih sveučilišta kao što su Harvard, Stanford i MIT. Za završavanje tečaja nije potrebno nikakvo predznanje o umjetnoj inteligenciji, potpuno je besplatan, a Hrvati su prvi u regiji kojima je Elements of AI na raspolaganju. Nositelj projekta je udruga CroAI, a svoju su podršku dale brojne domaće kompanije, kao i Mate Rimac, Damir Sabol, Hajdi Ćenan, Mislav Malenica i brojni tech i gospodarski lideri. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Uz HT i Zabu, Infobip pozvao zaposlenike i građane na uključenje i završetak tečaja</h2><p>Nedugo nakon predstavljanja, projekt su prepoznale i brojne hrvatske kompanije, koje motiviraju svoje zaposlenike da završe edukaciju. Kompanije predvode Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka, a projektu se pridružio i Infobip, jedan od članova CroAI udruge. Vodnjanska IT tvrtka ponudila je edukaciju zaposlenicima koji nisu direktno uključeni u AI projekte, a pozvala je i sve građane na uključenje i završetak tečaja.</p><p>- Infobip aktivno sudjeluje na polju razvoja umjetne inteligencije, a neki od naših softverskih proizvoda zasnivaju se upravo na tome. AI je tehnološki smjer koji kao kompanija snažno podržavamo te koji može biti okosnica budućeg razvoja zemlje. Pozdravljamo ovaj projekt, jer važno je da se svi čim prije upoznamo s tehnologijom koja će znatno unaprijediti i olakšati naše živote, sada i u budućnosti - poručio je Izabel Jelenić, tehnički direktor Infobipa.</p><p>Interesa za tečaj u Hrvatskom telekomu ne manjka, iz HT grupe je zabilježeno gotovo 500 prijavljenih, što je preko 10 posto ukupnog broja zaposlenika, čime je značajno nadmašen prvotni cilj od 3 posto zaposlenika uključenih u AI edukaciju. Među polaznicima koji su prvi završili tečaj i dobili potvrdu o uspješno savladanim osnovama umjetne inteligencije je i Petar Belavić, SCRUM master iz Hrvatskog telekoma, koji ističe: „Edukacija je odlična – od jasnih tekstova, preko zanimljivih i poučnih pitanja, do samog koncepta edukacije. Sad kad konačno imamo i komercijalni 5G pa će UI napredovati brže no ikada, svatko bi trebao biti upoznat barem s osnovama UI koje su u Elements of AI super razrađene, a kako bi se UI demistificirao i da bi se ljudima pokazalo kako u tome nema negativnih strana koje smo navikli gledati u SF filmovima“.</p><p>Iz brojnih kompanija ističu da će završena edukacija dati prednost zaposlenicima pri novim zapošljavanjima.</p><h2>Studentima 2 ECTS boda </h2><p>Među polaznicima su i brojni studenti kojima je Sveučilište u Zagrebu za završenu edukaciju omogućilo da ostvare 2 dodatna ECTS boda. Elements of AI sastoji se od šest poglavlja i 25 vježbi za koje je u prosjeku potrebno izdvojiti 25 sati, a od polaznika ne zahtijeva predznanje u području matematike i programiranja. Upravo je zbog toga razumljiv i namijenjen svima, od školaraca do odraslih. Polaznici će završavanjem tečaja bolje razumjeti osnovne pojmove, razviti kritičko razmišljanje o AI novitetima, razumjeti gdje se i na koji način umjetna inteligencija danas koristi, ali i moći objasniti kako AI omogućuje funkcioniranje velikog broja uređaja i servisa. </p><p>Tečaj je namijenjen svima, sve što je potrebno su malo vremena i dobra volja. Za više detalja i prijavu na tečaj Elements of AI posjetite službenu web stranicu - <a href="https://www.elementsofai.com/hr" target="_blank">www.elementsofai.com/hr</a>.</p>