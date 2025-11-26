Euro NCAP mijenja pravila od 2026: Stroži testovi za sve

Euro NCAP od 2026. uvodi potpuno novi sustav ocjenjivanja sigurnosti automobila, s ciljem da se testovi bolje prilagode današnjim uvjetima vožnje i rizicima na cestama. Riječ je o najvećem redizajnu pravila od uvođenja ukupnih zvjezdica još 2009., a novi protokoli će se zatim osvježavati svake tri godine.

Umjesto dosadašnje podjele, sigurnost će se promatrati kroz četiri “faze sigurnosti”, svaka s vlastitim bodovima: sigurna vožnja, izbjegavanje sudara, zaštita u sudaru i sigurnost nakon sudara. Ideja je da se automobili ne ocjenjuju samo po tome kako štite putnike kad se sudar dogodi, nego i koliko dobro pomažu vozaču da nesreću izbjegne i koliko olakšavaju spašavanje nakon nesreće. Svaka faza nosi do 100 bodova, a minimalni pragovi i dalje odlučuju o ukupnoj zvjezdici.

Jedna od najvećih novosti tiče se sustava pomoći vozaču (ADAS), koji su često na udaru kritika da su naporni, “pište” i previše vuku volan. Euro NCAP će ih ubuduće ocjenjivati ne samo na testnoj stazi, nego i u stvarnim uvjetima vožnje - gleda se koliko učinkovito sprječavaju sudare, ali i koliko su intuitivni i prihvatljivi korisnicima, uz naglasak da vozač što manje skida pogled s ceste zbog ekrana i menija.

Proširuju se i scenariji za izbjegavanje sudara: uvode se novi testovi sudara na raskrižjima, reakcije na motore i motocikle, više situacija pri većim brzinama te ispitivanje sustava u “težim” uvjetima, primjerice u slabijem svjetlu ili s djelomično zaklonjenim senzorima. Cilj je da sustavi automatiziranog kočenja, zadržavanja trake i izbjegavanja prepreka više ne budu podešeni samo za “idealne uvjete”, nego za realni promet.

Pogledajte kako izgleda sigurnosno testiranje koje provodi Euro NCAP:

Kod zaštite u sudaru širi se raspon tjelesnih tipova koje Euro NCAP uzima u obzir - od djece do nižih i viših odraslih osoba. Uz klasične frontalne i bočne udare, koriste se i napredne “sled” probe i virtualne simulacije kako bi se bolje ispitali pojasevi, zračni jastuci i zaštita pješaka i biciklista. Ideja je potaknuti proizvođače na fleksibilnije sustave zadržavanja, a ne na “jednu prosječnu figuru” koja ne odgovara svima.

Posebna pažnja posvećena je sigurnosti nakon sudara, što je posebno važno za električna vozila. Novi protokoli zahtijevaju da električno upravljane vanjske kvake i nakon sudara ostanu funkcionalne kako bi se putnici mogli lakše izvući ili kako bi ih spasioci mogli otvoriti izvana. Uz to se uvodi stroži nadzor nad izolacijom visokonavojnih baterija, obvezne standardizirane “rescue sheets” i bolji sustavi eCalla koji odmah šalju ključne podatke hitnim službama.

Glavni tajnik Euro NCAP-a Michiel van Ratingen kaže da promjene imaju jasan cilj, a to je dodatno smanjiti broj poginulih i teško ozlijeđenih na europskim cestama i zadržati Euro NCAP kao referencu za kupce. Ovakva novost u sustavu ocjenjivanja je definitivno dobrodošla, jer svatko tko je pratio NCAPove izvještaje zna da je uglavnom u njima bilo premalo gradacije, te da je većina auta uglavnom dobivala 4 ili 5 zvjezdica. Nadamo se da će se to od iduće godine uvelike postrožiti i da će razlike u sigurnosti i kvaliteti postati još očitije.