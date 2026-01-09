Obavijesti

Tech

Komentari 0
MICROSOFT GASI PODRŠKU

Evo što sve od Microsoftove opreme s 2026. ulazi u zadnju godinu životnog vijeka

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Evo što sve od Microsoftove opreme s 2026. ulazi u zadnju godinu životnog vijeka
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Microsoft u 2026. gasi podršku za cijeli niz proizvoda, a među najpopularnijima su Office 2021 i Windows 11 24H2. To ne znači da će prestati raditi, ali znači da nakon roka više nema sigurnosnih zakrpa.

Admiral

Microsoftovi službeni ‘lifecycle’ podaci pokazuju da Office 2021 ostaje bez podrške 13. listopada 2026., isto kao i Windows 11 verzija 24H2 na izdanjima Home i Pro. Nakon tog datuma aplikacije i sustav će i dalje raditi, ali bez novih sigurnosnih i kvalitativnih ažuriranja, što s vremenom postaje sve veći rizik.

Za Office to u prijevodu znači da Word, Excel i PowerPoint neće ‘nestati’, ali će ostati zamrznuti na zadnjem stanju. Microsoft i u vlastitoj podršci izričito upozorava da nastavak korištenja nakon isteka podrške nosi sigurnosne rizike. Ako ne želite pretplatu na Microsoft 365, TechSpot kao logičan put spominje kupnju novijeg ‘standalone’ paketa, Office 2024.

PROMO Povećajte svoju produktivnost u 2026.: doživotni MS Office za 30,25 € i Windows 11 za 12,25 €!
Povećajte svoju produktivnost u 2026.: doživotni MS Office za 30,25 € i Windows 11 za 12,25 €!
WINDOWS VREMENSKI STROJ Test šest generacija Windowsa: 8.1 ispao “najbrži”, najnovija 11-ica se baš nije proslavila
Test šest generacija Windowsa: 8.1 ispao “najbrži”, najnovija 11-ica se baš nije proslavila

Kod Windowsa je situacija slična, ali s jednim dodatkom: Microsoft u pravilu gura korisnike na novije verzije kako bi ostali u ‘support’ prozoru. TechSpot piše da se dio računala već automatski prebacuje na novije izdanje, a službena tablica podrške kaže da je Windows 11 25H2 podržan do 12. listopada 2027., pa je to najjednostavniji način da ‘resetirate sat’.

Posebno je pogođen i školski segment: Windows 11 SE završava u listopadu 2026., a Microsoft je potvrdio da nakon Windows 11 SE verzije 24H2 više neće biti novih ‘feature’ nadogradnji za taj sustav. To je važno za škole i roditelje koji imaju jeftinije laptopove s tim izdanjem, jer će se trebati planirati prelazak na ‘obični’ Windows 11 ili drugi OS.

NADAT ĆE SE BOLJOJ 2026. U 2025. OpenAI je izgubio poziciju na tržištu: Konkurencija sve više stišće, a troškovi rastu
U 2025. OpenAI je izgubio poziciju na tržištu: Konkurencija sve više stišće, a troškovi rastu

I to nije sve: Microsoft u 2026. zatvara podršku i za cijeli niz alata i server proizvoda. TechSpot navodi, među ostalim, kraj za InfoPath 2013, SharePoint Server 2016 i 2019, Project Server 2016 i 2019, te razvojne komponente poput .NET 8 LTS, .NET 9 i PowerShell 7.4 LTS, uz konkretne datume tijekom godine, tako da je 2026. godina definitivno godina za upgrade za sve one koji već dugo koriste iste Microsoft pakete.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zaledio vam se auto? Evo što niti slučajno ne smijete raditi
PAZITE NA OVO

Zaledio vam se auto? Evo što niti slučajno ne smijete raditi

Jedna od najstrašnijih metoda koje neki koriste često završi lomom vjetrobranskog stakla
Još jedna velika AI promjena: Gemini će čitati vaše mailove, evo kako to ugasiti u Gmailu
SAŽECI, BOLJI ODGOVORI

Još jedna velika AI promjena: Gemini će čitati vaše mailove, evo kako to ugasiti u Gmailu

Google je predstavio čitav niz novih alata koji Gemini pretvaraju u osobnog asistenta unutar vašeg inboxa. Jedna od najistaknutijih novosti je "AI Overviews", značajka koja je već poznata korisnicima Googleove tražilice
VIDEO Na današnji dan krenula je iPhone revolucija. Ovako je Jobs 2007. opet izmislio telefon
IZAZVAO GLOBALNU HISTERIJU

VIDEO Na današnji dan krenula je iPhone revolucija. Ovako je Jobs 2007. opet izmislio telefon

Histerija koja je prethodila izlasku bila je golema – tisuće ljudi čekale su u redovima ispred Appleovih i AT&T-jevih trgovina. U samo 74 dana prodan je prvi milijun uređaja, a časopis Time proglasio ga je izumom godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026