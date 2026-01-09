Evo što sve od Microsoftove opreme s 2026. ulazi u zadnju godinu životnog vijeka

Microsoftovi službeni ‘lifecycle’ podaci pokazuju da Office 2021 ostaje bez podrške 13. listopada 2026., isto kao i Windows 11 verzija 24H2 na izdanjima Home i Pro. Nakon tog datuma aplikacije i sustav će i dalje raditi, ali bez novih sigurnosnih i kvalitativnih ažuriranja, što s vremenom postaje sve veći rizik.

Za Office to u prijevodu znači da Word, Excel i PowerPoint neće ‘nestati’, ali će ostati zamrznuti na zadnjem stanju. Microsoft i u vlastitoj podršci izričito upozorava da nastavak korištenja nakon isteka podrške nosi sigurnosne rizike. Ako ne želite pretplatu na Microsoft 365, TechSpot kao logičan put spominje kupnju novijeg ‘standalone’ paketa, Office 2024.

Kod Windowsa je situacija slična, ali s jednim dodatkom: Microsoft u pravilu gura korisnike na novije verzije kako bi ostali u ‘support’ prozoru. TechSpot piše da se dio računala već automatski prebacuje na novije izdanje, a službena tablica podrške kaže da je Windows 11 25H2 podržan do 12. listopada 2027., pa je to najjednostavniji način da ‘resetirate sat’.

Posebno je pogođen i školski segment: Windows 11 SE završava u listopadu 2026., a Microsoft je potvrdio da nakon Windows 11 SE verzije 24H2 više neće biti novih ‘feature’ nadogradnji za taj sustav. To je važno za škole i roditelje koji imaju jeftinije laptopove s tim izdanjem, jer će se trebati planirati prelazak na ‘obični’ Windows 11 ili drugi OS.

I to nije sve: Microsoft u 2026. zatvara podršku i za cijeli niz alata i server proizvoda. TechSpot navodi, među ostalim, kraj za InfoPath 2013, SharePoint Server 2016 i 2019, Project Server 2016 i 2019, te razvojne komponente poput .NET 8 LTS, .NET 9 i PowerShell 7.4 LTS, uz konkretne datume tijekom godine, tako da je 2026. godina definitivno godina za upgrade za sve one koji već dugo koriste iste Microsoft pakete.