Evo tko ide na Mjesec: NASA izabrala posadu za Artemis III

NASA je imenovala četvero astronauta koji će 2027. poletjeti u sklopu misije Artemis III., sljedećem koraku prema povratku ljudi na Mjesec, piše u utorak BBC. Posadu će činiti trojica Amerikanaca i jedan Talijan - specijalisti misije Andre Douglas i Frank Rubio, pilot Luca Parmitano i zapovjednik Randy Bresnik. Oni će iduće godine u letjelici Orion postavljenoj na raketi poletjeti u Zemljinu orbitu iz svemirskog centra Kennedy na Floridi. Misija Artemis III bit će „početak budućnosti”, rekao je prilikom imenovanja šef NASA-e Jared Isaacman.

Tijekom misije testirat će se spajanje letjelica u Zemljinoj orbiti, po prvi puta s lunarnim sletačima privatnih tvrtki SpaceX Elona Muska i Blue Origin Jeffa Bezosa, piše Reuters.

Misiju Artemis III 2028. će pratiti Artemis IV koja bi trebala biti prvo NASA-ino slijetanje na Mjesec od 1972. godine.