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MISIJA 2027. GODINE

Evo tko ide na Mjesec: NASA izabrala posadu za Artemis III

Piše HINA,
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Evo tko ide na Mjesec: NASA izabrala posadu za Artemis III
Foto: Jonathan Ernst

U sklopu priprema za povratak ljudi na Mjesec, NASA je imenovala trojicu Amerikanaca i jednog Talijana koji će sudjelovati u ključnoj misiji Artemis III

Admiral

NASA je imenovala četvero astronauta koji će 2027. poletjeti u sklopu misije Artemis III., sljedećem koraku prema povratku ljudi na Mjesec, piše u utorak BBC.  Posadu će činiti trojica Amerikanaca i jedan Talijan - specijalisti misije Andre Douglas i Frank Rubio, pilot Luca Parmitano i zapovjednik Randy Bresnik.  Oni će iduće godine u letjelici Orion postavljenoj na raketi poletjeti u Zemljinu orbitu iz svemirskog centra Kennedy na Floridi.  Misija Artemis III bit će „početak budućnosti”, rekao je prilikom imenovanja šef NASA-e Jared Isaacman.

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Tijekom misije testirat će se spajanje letjelica u Zemljinoj orbiti, po prvi puta s lunarnim sletačima privatnih tvrtki SpaceX Elona Muska i Blue Origin Jeffa Bezosa, piše Reuters. 

Misiju Artemis III 2028. će pratiti Artemis IV koja bi trebala biti prvo NASA-ino slijetanje na Mjesec od 1972. godine. 

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