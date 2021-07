NASA je poslala mali mali helikopter Ingenuity na Mars kako bi testirala ako letjelica tamo uopće može poletjeti, a ona svakim letom ruši vlastite rekorde.

Letjelica je u svom zadnjem 9. letu oborila rekord u duljini i brzini leta na Marsu, ali je i fotografirala sam planet. Fotografije u boji koje prikazuju neobičan okoliš i planine Marsa.

Tako je Ingenuity preletio 625 metara u 2 minute i 46 sekund, letio iznad erodiranog kratera te se spustio na područje koje se naziva Séítah.

NASA je objasnila kako je taj pothvat za mali helikopter bio zapravo jako kompliciran.

- Kad ljudi gledaju oko sebe, veoma brzo shvaćaju što točno gledaju. Vidimo kamen i pukotine, sjene i teksture, različite uspone i padove terena. No Ingenuity nema ljudsku percepciju i razumijevanje onoga što vidi. On svijet vidi u obliku individualnih, anonimnih značajki - gotovo kao točke koje se s vremenom kreću - i pokušava interpretirati kretanje tih točaka, objasnili su iz NASA-e. Ingenuityju su olakšali kretanje tako da su osmislili navigacijski algoritam koji mu je rekao da su sve točke koje vidi na ravnoj površini.

- To je oslobodilo algoritam izračunavanja razlike u visini terena i omogućilo mu da se koncentrira na interpretaciju kretanja tih značajki u odnosu na kretanje samog helikoptera. No komplikacije se pojavljuju kad pokušavamo letjeti iznad terena koji zapravo i nije ravan, dodaju iz NASA-e.

Inženjeri u NASA-i izradili su komplicirane računalne simulacije koje su predviđale što bi se moglo dogoditi ako promijene neku naredbu helikopteru, kako bi pomogli Ingenuityju da preleti neravan teren.

- Za let 9, ključna je bila adaptacija plana leta kroz smanjenje brzine na ključnim mjestima spuštanja u sam krater. Iako je to produljilo vrijeme leta, pomoglo je da uklonimo greške koje su mogle dovesti do grešaka u pozicioniranju helikoptera. Također smo prilagodili neke detaljne parametre navigacijskog algoritma koje dosad nismo dirali, objasnili su iz NASA-e.

