FOTO Više zvuka, manje buke: Samsung otkrio Galaxy Buds 4

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Samsung

Nova generacija Samsungovih bežičnih slušalica, Galaxy Buds4 i Buds4 Pro, donosi poboljšani zvuk, naprednije poništavanje buke i izmijenjen dizajn, uz početne cijene od 179 i 249 eura.

Samsung je večeras predstavio novu generaciju bežičnih slušalica Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro. Nova serija nasljeđuje dosadašnje modele, a fokus je stavljen na poboljšanje kvalitete zvuka, aktivno poništavanje buke te redizajn koji bi trebao osigurati udobnije i sigurnije nošenje tijekom duljeg korištenja.

Kako navode, oblik slušalica razvijen je računalnom optimizacijom na temelju velikog broja simulacija, s ciljem boljeg pristajanja različitim oblicima uha. Buds4 Pro koriste tzv. canal-fit dizajn, koji ulazi dublje u ušni kanal, dok su Buds4 open-fit model, namijenjen korisnicima koji preferiraju otvoreniji način nošenja. Oba modela dostupna su u crnoj i bijeloj boji, s mat završnom obradom.

Foto: Samsung

Kod modela Buds4 Pro ističe se novi, veći bas zvučnik u kombinaciji s visokotoncem, što bi trebalo donijeti širi frekvencijski raspon i precizniju reprodukciju zvuka. Slušalice podržavaju 24-bitni Hi-Fi zvuk, ovisno o povezanom uređaju, a cilj je vjernija reprodukcija originalne snimke, s naglaskom na jasnije visoke tonove i dublji bas.

Oba modela donose poboljšani Adaptive EQ i aktivno poništavanje buke (ANC), koje se prilagođava načinu nošenja i okolini. Sustav u stvarnom vremenu optimizira zvuk i razinu smanjenja buke, što bi trebalo osigurati stabilnije slušanje u različitim uvjetima, poput javnog prijevoza ili bučnijih prostora.

Foto: Samsung

Za telefonske pozive predviđena je značajka Super Clear Call, koja koristi širi audio pojas u odnosu na standardne Bluetooth pozive, s ciljem bolje razumljivosti glasa u zahtjevnijim uvjetima.

Galaxy Buds4 serija dio je Galaxy ekosustava te podržava glasovne i hands-free kontrole, kao i brzo povezivanje s kompatibilnim Samsung uređajima jednostavnim otvaranjem kućišta. Model Buds4 Pro dodatno donosi kontrole pokretima glave za upravljanje pozivima i interakciju s glasovnim asistentom.

Foto: Samsung

Samsung navodi da nova serija na tržište dolazi paralelno s predstavljanjem Galaxy S26 uređaja. Prednarudžbe počinju odmah na odabranim tržištima, dok je početak opće prodaje najavljen za 11. ožujka. Prema objavljenim cijenama, Galaxy Buds4 Pro bit će dostupne po cijeni od 249 eura, dok je Galaxy Buds4 moguće kupiti po cijeni od 179 eura.

Ključni podaci:

  • Modeli: Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro

  • Dizajn: Buds4 open-fit, Buds4 Pro canal-fit

  • Zvuk: podrška za 24-bitni Hi-Fi, novi zvučnici na Pro modelu

  • ANC: poboljšano aktivno poništavanje buke uz Adaptive EQ

  • Pozivi: Super Clear Call s poboljšanom kvalitetom glasa

  • Boje: crna i bijela

 

