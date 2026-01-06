Gaming laptop s dva ekrana? ASUS opet testira granice s novim Zephyrus Duo modelom

ASUS Republic of Gamers na sajmu CES 2026 predstavio je novu generaciju gaming laptopa iz Zephyrus linije. Glavne novosti su povratak eksperimentalnog Zephyrus Dua s dva zaslona te osvježeni Zephyrus G14 i G16, koji ciljaju korisnike kojima su važni mobilnost i snažne performanse u kompaktnom kućištu.

ASUS je naglasak stavio na OLED zaslone visoke svjetline, novu generaciju Intel i AMD procesora, NVIDIA RTX 50 seriju grafičkih kartica te lokalnu AI obradu kroz Copilot+ certifikaciju.

ROG Zephyrus Duo: prvi pravi dual-screen gaming laptop

Foto: Asus

Najviše pažnje privukao je ROG Zephyrus Duo, koji ASUS opisuje kao prvi 16-inčni gaming laptop s dva OLED zaslona. Riječ je o konceptu koji odstupa od klasičnih gaming prijenosnika i više cilja korisnike koji kombiniraju igranje, streaming i kreativan rad.

Laptop ima dva 16-inčna 3K OLED zaslona (120 Hz, do 1100 nita, HDR, NVIDIA G-Sync), s ukupno više od 21 inča dijagonale radnog prostora. Pokreću ga Intel Core Ultra procesori nove generacije i do NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, s maksimalnim TGP-om od 135 W, što znači da nije na razini najsnažnijih jednokratnih gaming laptopa, ali nudi veću fleksibilnost.

Za razliku od klasičnih dual-screen prijenosnika, Zephyrus Duo dolazi s odvojivom bežičnom tipkovnicom i ugrađenim postoljem, što omogućuje više načina rada: klasični laptop, složeni vertikalni dual-screen, “book” način, dijeljenje zaslona ili “tent” konfiguraciju. ASUS priznaje da svi načini nisu jednako praktični u igrama, ali drugi zaslon može poslužiti za chat, stream kontrole ili alate u kreativnim aplikacijama.

Prema prvim dojmovima novinara Engadgeta, uređaj je težak (oko 2,8 kg), ali relativno tanak za ono što nudi, s dobrim hlađenjem (vapor chamber i liquid metal), šest zvučnika, velikom baterijom od 90 Wh i bogatim izborom priključaka, uključujući Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i puni SD čitač. Cijena još nije objavljena, no očekuje se visoki premium segment.

Zephyrus G14: snažan i lagan gaming laptop

Foto: Asus

ROG Zephyrus G14 ostaje najkompaktniji model u liniji. Težak je oko 1,5 kilograma, ali dolazi s ozbiljnim hardverom: Intel Core Ultra 9 ili AMD Ryzen AI procesorima te do NVIDIA RTX 5080 Laptop GPU.

Novi G14 dobio je 3K OLED zaslon (120 Hz, HDR, 1100 nita), što ga čini prikladnim i za kreativan rad, a ne samo za igre. ASUS je zadržao aluminijsko kućište, unaprijedio hlađenje i dodao modernu povezivost poput Wi-Fi 7 i Bluetootha 6.0.

G14 cilja korisnike koji žele prijenosno računalo koje se može nositi svaki dan, ali bez odricanja od gaming performansi.

Zephyrus G16: veći zaslon i jače grafičke opcije

Foto: Asus

ROG Zephyrus G16 predstavlja sredinu između ultra-prenosivog G14 i eksperimentalnog Dua. Dolazi s 16-inčnim OLED zaslonom (2.5K, do 240 Hz) i mogućnošću ugradnje RTX 5090 Laptop GPU-a, što ga čini najjačim modelom u standardnoj Zephyrus liniji.

Teži ispod 2 kg, ali nudi veći zaslon, snažnije hlađenje i više prostora za ozbiljnije gaming i profesionalne zadatke. Kao i G14, koristi CNC aluminijsko kućište, novu generaciju Slash Lightinga i bogat izbor priključaka.

Fokus na fleksibilnost, ne samo na sirovu snagu

Za razliku od klasičnih gaming laptopa koji ciljaju isključivo maksimalni FPS, ASUS s novom Zephyrus linijom naglašava svestranost: OLED zaslone visoke kvalitete, mobilnost, AI mogućnosti i dizajn koji se može koristiti i izvan gaming konteksta.

Posebno Zephyrus Duo pokazuje da ASUS i dalje eksperimentira s formom, čak i ako takvi uređaji neće biti masovni izbor. Hoće li tržište prihvatiti dual-screen gaming laptop, ovisit će prije svega o cijeni i stvarnoj koristi drugog zaslona u svakodnevnom radu i igrama.