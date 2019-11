Nove hrvatske igre i top hitove igrat će više od 100.000 ljudi

Do zadnjeg trenutka nisu bili sigurni hoće li se pridružiti izlagačima ovogodišnjeg Reboot InfoGamera, no domaći studio GameChuck naposljetku se ne samo pojavio na Zagrebačkom velesajmu već i stigao završiti ekskluzivnu video najavu Trip the Ark Fantastica, svoje nadolazeće avanture koja je ovog ljeta dobila preko milijun kuna od Europske Unije.

Posjetitelji osmog izdanja InfoGamera tako od danas do nedjelje imaju priliku prvi u svijetu vidjeti ovu bajkovitu, rukom crtanu igru u akciji, potvrdio je Aleksandar Gavrilović, suosnivač GameChucka.

Radi se o samo jednom od brojnih razloga zašto zaljubljenici u gaming scenu i ove godine masovno dolaze na InfoGamer. Uz domaće projekte koji su uspjeli zaintrigirati sve od publike do EU fondova, tu je i već standardno široka postava stranih izlagača koja uključuje najveća imena u industriji - PlayStation, Nintendo, Xbox, Activision, Ubisoft, Konami i brojne druge kreatore i izdavače videoigara.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Posjetitelji InfoGamera do kraja tjedna mogu isprobati njihove najnovije igre, ali i testirati nemalu količinu gaming periferije i vezanih gadgeta od raznih proizvođača. Iskustvo zaokružuju esportski turniri, društvene igre i jedno cosplay natjecanje, ali i novi pogled na budućnost gaming scene kroz prizmu 5G tehnologija. Nije izostalo niti poneko iznenađenje kao što je VR iskustvima bogat štand Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji je tijekom današnjeg dana posjetio i premijer Andrej Plenković.

Organizatori očekuju kako će najnovije izdanje InfoGamera privući više od 100.000 ljudi, odnosno postaviti novi rekord posjećenosti sajma. Razlozi za to su višestruki, no uglavnom se tiču činjenice kako se InfoGamer ove godine vratio u termin tradicionalno popularnog Interlibera koji se odvija odmah pored njegovih pet paviljona Zagrebačkog velesajma.

Foto: Lvl8.

Direktor Reboota, Damir Đurović, ovog je ljeta ekskluzivno za Lvl8. otkrio kako se nada da će organizatori s posljednjim InfoGamerom napokon doći do pozitivne nule nakon što već dugi niz godina "uspješno gube novce". InfoGamer je do nedjelje otvoren javnosti svakim danom od 10 do 20 sati.