Gen Z u strahu od otkaza: Mladi sabotiraju umjetnu inteligenciju kako im nebi ukrala poslove

Mlađe generacije na radnom mjestu pokazuju složen i često proturječan odnos prema umjetnoj inteligenciji, koji se kreće od otvorenog otpora do entuzijastičnog prihvaćanja. Ta podvojenost proizlazi iz duboke tjeskobe zbog budućnosti zaposlenja, ali i iz pragmatičnog shvaćanja da je ovladavanje novim tehnologijama ključno za napredak u karijeri. Dok jedni u AI alatima vide pomoćnika, drugi ih doživljavaju kao izravnu prijetnju.

Aktivna sabotaža zbog straha od zamjene

Značajan dio Generacije Z aktivno sabotira AI alate na svojim radnim mjestima iz straha da će im tehnologija oduzeti poslove. Istraživanje koje su provele tvrtke Writer i Workplace Intelligent otkrilo je da je čak 44 posto zaposlenika Generacije Z priznalo namjerno sabotiranje AI inicijativa u svojim tvrtkama. Kao glavni razlog za takvo ponašanje, 30 posto njih navelo je zabrinutost zbog automatizacije poslova i potencijalnog gubitka radnog mjesta.

Metode sabotaže su raznolike i vrlo promišljene. One uključuju namjerno unošenje lažnih ili nekvalitetnih podataka u AI sustave kako bi se smanjila njihova učinkovitost i preciznost. Neki zaposlenici koriste neodobrene AI alate koji mogu predstavljati sigurnosni rizik za tvrtku, dok drugi namjerno podnose loše rezultate dobivene od umjetne inteligencije bez ikakvih ispravki, pokušavajući dokazati njezinu nepouzdanost. Osim straha od otkaza, kao razlozi se navode i sigurnosni problemi te frustracija zbog povećanog opsega posla koji uvođenje AI-ja ponekad donosi.

Tehnostres i bijeg u "sigurnije" poslove

Ova takozvana "AI anksioznost" ili "tehnostres" dodatno je pojačana brzinom kojom se tehnološke promjene događaju, kao i osjećajem opće neizvjesnosti oko budućih karijernih izgleda. Istraživanja pokazuju da anksioznost i ljutnja prema umjetnoj inteligenciji rastu među mladima, a gotovo polovica (48 posto) smatra da AI donosi više rizika nego koristi na tržištu rada.

Zbog sveprisutnog straha, neki pripadnici Generacije Z čak razmatraju potpuno preusmjeravanje karijere. Okreću se obrtničkim i fizičkim poslovima, koje doživljavaju kao znatno sigurnije od automatizacije i manje podložne tehnološkim promjenama koje bi ih mogle ostaviti bez posla.

Unatoč strahovima, Generacija Z istovremeno prepoznaje da su vještine korištenja umjetne inteligencije ključne za opstanak na tržištu rada. Podaci pokazuju da više od polovice mladih vjeruje da će poznavanje AI alata biti neophodno za njihove karijere, pogotovo jer mnoge tvrtke već planiraju smanjiti broj zaposlenih koji ne koriste AI.