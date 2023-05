Glazbena kap na dlanu: Huawei FreeBuds 5 slušalice na testu

Malene bežične slušalice uglavnom izgledaju prilično slično, no Huawei je s FreeBuds 5 dizajnerima dao slobodne ruke te su kreirali slušalice koje izgledaju prilično jedinstveno i upečatljivo.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Ovo su njihove slušalice srednjeg ranga, smještene iznad nedavno predstavljenih FreeBuds 5i te ispod FreeBuds 2 Pro.

Kineska kompanija navodi da ih dizajnirali po uzoru na kapljicu s dvostrukom C krivuljom. I da, krivulje su ono što karakterizira ove slušalice, jer jedine ravne linije su na slovima L i R kako bi znali koja je lijeva, a koja desna slušalica. Svakako su oblikom neobične, jer ovaj zadebljani dio na donjem dijelu slušalice djeluje van standarda, no u Huaweiju kažu da su ih ovako oblikovali kako bi smanjili napor kod nošenja, ali i da cijelo iskustvo bude 'prozračnije'.

I da, dio koji sjeda u uho je prilično plitak i oblikovan da sjedne baš u dio uha ispred zvukovoda, a iako slušalice nemaju silikonski nastavak svejedno prilično dobro drže svoj položaj. Ni jednom mi tijekom testiranja nisu ispale iz uha, bez obzira na trčanje ili hodanje. Za one koji možda imaju veće uho, Huawei uz slušalice šalje i silikonske kapice koje se trebaju navući preko cijelog dijela koji sjeda u uho, ako bi imali bolje ‘držanje’.

A zahvaljujući tom obliku i načinu na koji sjedaju u uho, Huawei je postigao dojam da slušalice djeluju kao da ne teže ni tih 5,4 grama. Neobičan je doživljaj jer ih osjetite u uhu, ali nakon nekoliko minuta korištenja, kao da ih nema.

Mi smo testirali slušalice u sivoj boji koja je i najsretnije rješenje, po osobnom mišljenju, a još se nude u bijeloj i narančastoj, koja tek privlači pažnju.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Uparivanje slušalica radi kao i kod svih drugih, no za korištenje je svakako bolja opcija AI Life aplikacija Huaweija koja nudi opcije prilagodbe kvalitete zvuka i ekvilajzera, ako želite pojačati baseve ili vokale te upravljanje gestama za javljanje na pozive, stišavanje glazbe ili aktiviranje poništavanja buke. Uz standardne ‘zvučne efekte’, kako ih Huawei naziva, sada možete sami dodati svoje zvučne postavke u kojima ćete odrediti kolik basa ili visokih tonova želite u glazbi. Tu je i opcija da omogućite pozive u visokoj kvaliteti zvuka te da slušalice prioritet stavljaju na kvalitetu zvuka ili kvalitetu konekcije.

No, kako AI Life aplikacije više nema na Google trgovini, morat ćete je instalirati kroz alternativnu trgovinu, odnosno najbolja opcija je instalirati Huaweijev App Gallery. To je dodatni korak, no neće trajati dugo.

Poništavanje buke (ANC) bolje funkcionira na slušalicama koje imaju i silikonski vrh koji zatvara ušni kanal, ali ove je Huawei opremio s tri mikrofona koje rade zajedno s algoritmima kako bi se prilagodili i blokirali neželjene zvukove dok uživate u glazbi ili ste na pozivu. Imaju tri načina rada, dinamički (automatski se prilagode) te ugodno (za mjesta s malo buke) i općeniti, za bučna mjesta. I treba istaknuti da će oblik vašeg uha i količina buke utjecati na doživljaj, ali može se jako primijetiti, osobito ovisno o smjeru iz kojeg buka dolazi prema mikrofonima.

FreeBuds 5 podržavaju LDAC i L2HC audio kodeke, odnosno podržavaju hi-res audio, ako imate izvor glazbe koji to nudi, poput Deezera.

Što se kvalitete glazbe tiče, FreeBuds 5 se jako dobro snalaze sa raznim žanrovima, a slabiji bas se može nadomjestiti u postavkama i dojam se značajno popravlja, što se jasno čuje u pjesmama Still D.R.E. ili Can I kick it? ili Billie Jean. Kad je isključeno pojačanje basova, jasno se osjeti da nedostaje taj udarac dubljih tonova. Užitak je na ovim slušalicama uživati i u klasičnoj glazbi gdje do izražaja dolaze viši tonovi, poput arije Habaneri opere Carmen ili Vivaldijeva Četiri godišnja doba. Vokali u pop i rock pjesmama također dolaze do izražaja s puno detalja.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Huawei navodi kako slušalice imaju 3,5 odnosno 5 sati autonomije, ovisno o tome je li uključeno i poništavanje buke. Zajedno s kućištem to se može rastegnuti na 20 ili 30 sati slušanja glazbe i to je otprilike u rangu s korištenjem. Samo kućište (prazno) puni se za 40 minuta, a slušalice se napune za 20-ak. Uz to, kućište možete i bežično puniti.