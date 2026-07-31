God of War ide jako: Čak pet igara je trenutno u razvoju!

PlayStation i njegov proslavljeni Santa Monica Studio ulažu sve svoje resurse u jednu od najvažnijih franšiza u industriji videoigara. Nakon niza najava koje su kulminirale na panelu tijekom San Diego Comic-Cona, sada je i službeno potvrđeno da je u razvoju čak pet novih igara iz svijeta God of Wara. Ovaj iznimno ambiciozan plan ne uključuje samo očekivani nastavak sage o Kratosu, već signalizira sveobuhvatnu ekspanziju serijala koja obuhvaća povratak korijenima i istraživanje potpuno novih narativnih perspektiva unutar bogate mitologije.

Povratak u Grčku i nova nordijska priča

Za dugogodišnje fanove koji su odrasli uz originalnu, brutalnu Kratosovu osvetu protiv grčkih bogova, najznačajnija je vijest da studio radi na potpunim remakeovima originalne trilogije. Ovi projekti su još u ranoj fazi razvoja, ali potvrđeno je da će se T.C. Carson, originalni glas Kratosa, vratiti kako bi ponovno udahnuo život mlađoj, gnjevnijoj verziji lika. No, studio ne gleda samo u prošlost. Najkonkretniji novi projekt, koji je dobio i datum izlaska, jest God of War: Laufey. Ova igra, koja stiže 16. veljače 2027. godine, stavlja igrače u ulogu Faye, Kratosove pokojne supruge. Radnja se odvija u misterioznom carstvu nakon njezine smrti, gdje se bori kako bi zaštitila budućnost Kratosa i Atreusa. Vijest je na Comic-Conu predstavila glumačka postava, uključujući Deborah Ann Woll (Laufey) i Christophera Judgea (Kratos), potvrđujući da će se priča izravno nastaviti u sljedećem velikom poglavlju.

Kratos čeka svoj red

Upravo je taj sljedeći korak ono što fanove najviše zanima. Kreativni direktor Cory Barlog potvrdio je da je u razvoju i idući nastavak glavne sage s Kratosom u glavnoj ulozi. Naglašeno je kako će se radnja te igre izravno nadovezati na događaje iz God of War: Laufey, čime je spin-off postao ključan narativni most, a ne samo usputna priča. Ova dvotračna strategija omogućuje studiju da publici ponudi novi sadržaj dok se glavni, tehnički i produkcijski zahtjevniji nastavak, razvija bez pritiska kratkih rokova. PlayStation time osigurava da jedna od njegovih najvažnijih franšiza ostane konstantno prisutna u javnosti, pažljivo planirajući izlaske oko drugih velikih ekskluziva.

Cory Barlog kao arhitekt cijele franšize

Iza ove strateške ekspanzije stoji i ključna promjena u kreativnom vodstvu studija. Cory Barlog, redatelj reboota iz 2018. godine, preuzeo je novu ulogu kreativnog direktora za cijeli Santa Monica Studio. Time se odmaknuo od izravnog režiranja pojedinačnih igara kako bi nadgledao dugoročnu viziju svih projekata unutar God of War svemira. Njegova pozicija sada je ona kreativnog arhitekta, osobe koja osigurava koherentnost franšize dok različiti timovi i redatelji, poput Ariel Lawrence koja vodi razvoj igre Laufey, rade na paralelnim projektima. Ovaj potez odražava trend u industriji gdje se ključni kreativci uzdižu na pozicije koje im omogućuju oblikovanje čitavih franšiza, a ne samo pojedinačnih naslova. To je jasan signal da se Santa Monica Studio strukturira za budućnost s više timova i istovremenih projekata, potvrđujući izjave da su "rašireni na puno različitih stvari".