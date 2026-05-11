Golemi propust! Hit igra Forza Horizon 6 procurila na internetu devet dana prije pravog izlaska

Jedna od najiščekivanijih igara godine, Forza Horizon 6, doživjela je katastrofalan propust tjedan dana uoči službenog izlaska. Zbog pogreške na Steamu, cijela PC verzija igre od 155 gigabajta postala je dostupna za preuzimanje bez ikakve enkripcije, što je rezultiralo time da se već proširila piratskim stranicama.

Kako je došlo do curenja?

Čini se da je do curenja došlo zbog datoteka za predpreuzimanje (preload), koje igračima inače omogućuju da preuzmu igru prije izlaska, ali u zaključanom, enkriptiranom formatu. U ovom slučaju, čini se da je Microsoftova interna ekipa ili studio Playground Games greškom na Steam postavila verziju bez zaštite. Oštrooki korisnici prvi su primijetili promjenu na stranici SteamDB, a ubrzo nakon toga piratska verzija igre počela se širiti internetom. Iako je Microsoft brzo reagirao i ponovno omogućio enkripciju, šteta je već bila učinjena.

Dok pirati već uživaju u utrkama po virtualnom Japanu, Microsoft je počeo s rigoroznim mjerama. Tvrtka je poznata po svojoj nultoj toleranciji prema piratstvu, a ovaj put nije iznimka. Pojavile su se informacije o prvim zabranama pristupa online uslugama za igrače koji su pokrenuli ilegalnu verziju.

Kazna do 9999. godine

Najupečatljiviji primjer je onaj kreatora sadržaja poznatog kao DVS Squad, koji je na internetu podijelio video igranja, ne skrivajući ime svog profila. Ubrzo je dobio poruku od Forza Community tima koja ga obavještava da je dobio zabranu igranja u trajanju od 69.895.509 sati, odnosno do 31. prosinca 9999. godine. Microsoft očito ne namjerava olako prijeći preko ovog incidenta.

Forza Horizon 6 trebala je biti jedan od najvećih Microsoftovih aduta ove godine, pogotovo u vrijeme kada prodaja Xbox konzola bilježi pad. Iako je igra i dalje druga najprodavanija na Steamu prema prihodima od prednarudžbi i treća na listi želja, ovaj je propust nepotreban udarac za tvrtku. Neki igrači koji su igru pošteno kupili sada traže da im se omogući raniji pristup, smatrajući to pravednim rješenjem s obzirom na to da je igra već "van kutije". Službeni izlazak zakazan je za 19. svibnja, s ranim pristupom od 15. svibnja.

*uz korištenje AI-ja