Valveov novi Steam Controller planuo u rekordnom roku, tvrtka radi na novim zalihama

Valveov dugoočekivani novi Steam Controller, koji se na tržištu pojavio četvrtog svibnja 2026. godine, rasprodan je u nevjerojatno kratkom roku, ostavivši tisuće zainteresiranih kupaca praznih ruku. Potražnja je iznenadila i samog proizvođača, koji je potvrdio da radi na osiguravanju novih zaliha, dok se prvi primjerci već pojavljuju na preprodajnim stranicama po znatno višim cijenama.

Potražnja koja je iznenadila i sam Valve

Vremenska crta događaja bila je iznimno brza. Prve recenzije kontrolera objavljene su 27. travnja, a istog dana Valve je otkrio i cijenu od 99 eura te datum izlaska, četvrti svibnja. Nakon tjedan dana rasprava o cijeni, kontroler je pušten u prodaju i rasprodan u roku od samo 30 do 60 minuta. Do jutra petog svibnja, na službenoj Steam stranici stajala je oznaka "rasprodano".

Zbog ogromnog interesa, mnogi kupci nisu uspjeli osigurati svoj primjerak, a neki od onih koji su uspjeli primijetili su da su im procijenjeni datumi isporuke tiho pomaknuti. Ubrzo nakon rasprodaje, kontroleri su se počeli pojavljivati na stranicama poput eBaya, gdje su cijene dosezale i do 300 američkih dolara. Reagirajući na situaciju, Valve se oglasio putem društvenih mreža.

"Steam Controller se rasprodao brže nego što smo očekivali i žao nam je što ga svi koji su ga željeli nisu uspjeli nabaviti. Radimo na tome da osiguramo nove zalihe i uskoro ćemo imati novosti o očekivanom vremenskom okviru."

Što novi kontroler čini toliko posebnim?

Novi Steam Controller predstavlja značajan odmak od svog prethodnika iz 2015. godine i dizajniran je s ciljem da premosti jaz između udobnog igranja na kauču i preciznosti koju zahtijevaju PC igre. Ključne inovacije uključuju magnetske TMR (Tunneling Magnetoresistive) analogne palice, dizajnirane da u potpunosti eliminiraju problem "drifta" te osiguraju dugotrajnu pouzdanost i bolji odaziv.

Zadržana su i dva prepoznatljiva trackpada visoke rezolucije, koja omogućuju igranje strategija i drugih žanrova originalno dizajniranih za miša i tipkovnicu. Jedna od velikih novosti je Grip Sense, funkcija koja koristi žiroskop u kombinaciji s kapacitivnim senzorima na dodir u drškama kontrolera za intuitivnije ciljanje pokretom. Tu je i Steam Controller Puck, multifunkcionalni dodatak koji služi kao bežični odašiljač i elegantna magnetska stanica za punjenje. Kontroler je duboko integriran sa Steam Input sustavom, što znači da će tisuće postojećih konfiguracija napravljenih za Steam Deck biti dostupne od prvog dana.

Dio veće hardverske slagalice

Ovaj kontroler je prvi hardverski proizvod iz Valveove nove linije za 2026. godinu, koja bi trebala uključivati i novu verziju Steam Machine konzole te Steam Frame VR headset. Iako je prvotno bilo planirano da sva tri uređaja budu lansirana početkom 2026. kako bi stvorila zaokruženi ekosustav za PC igranje u dnevnom boravku, izlazak Steam Machinea i Steam Framea odgođen je zbog globalne nestašice memorijskih komponenti koja stvara kaos u cijeloj tehnološkoj industriji.

Ipak, postoji razlog za optimizam. Pojavili su se podaci o uvozu otprilike 50 tona "igraćih konzola" u Valveove američke distribucijske centre između 30. travnja i prvog svibnja, što je znatno veća količina od nedavnih narudžbi za obnovu zaliha Steam Decka. Nagađa se da bi se moglo raditi upravo o Steam Machine konzolama ili Steam Frame uređajima, no Valve još nije komentirao te glasine. Tvrtka ima dugu povijest podizanja očekivanja igrača koja ponekad završe razočaranjem, stoga je, kao i uvijek, oprez preporučljiv.

Konkurencija na uzavrelom tržištu

Velika potražnja za novim Steam Controllerom događa se u vrijeme procvata tržišta prijenosnih PC gaming uređaja, trenda koji je uvelike pokrenuo upravo Valve sa svojim Steam Deckom. To je dovelo do pojave brojnih konkurentskih uređaja tvrtki kao što su Asus, Lenovo, AYANEO i GPD. Istovremeno, tržište PC kontrolera izuzetno je konkurentno, s etabliranim igračima poput Microsofta (Xbox kontroler) i Sonyja (DualSense), te rastućim brojem trećih proizvođača kao što su 8BitDo, GameSir i Razer, koji nude inovativne značajke poput Hall Effect senzora za sprječavanje "drifta". Uspjeh novog Steam Controllera, unatoč višoj cijeni, pokazuje da postoji snažan interes za premium, visoko prilagodljivim kontrolerima unutar PC gaming zajednice.

*uz korištenje AI-ja