Google pokrenuo Gemini 3, odmah su ga ubacili u tražilicu

Google je naglasio da Gemini 3, za razliku od ranijih verzija, već od samog početka podržava nekoliko proizvoda za potrošače i poduzeća koji generiraju prihode.

Alphabetov Google pokrenuo je u utorak novu verziju svojeg modela umjetne inteligencije Gemini, naglasivši da će njegove nove funkcije odmah biti dostupne u nekoliko proizvoda koji generiraju profit kao što je pretraživač interneta.

Gemini 3, koji dolazi 11 mjeseci nakon druge generacije tog modela, čini se da, na papiru, zadržava Google na čelu utrke za razvoj umjetne inteligencije.

Čelnici kompanije naglasili su na konferenciji za novinare vodeću poziciju Geminija 3 na nekoliko popularnih ljestvica lidera u toj industriji koje mjere performanse modela umjetne inteligencije.

Glavni izvršni direktor Googlea, Sundar Pichai, ocijenio je Gemini 3 njihovim "najinteligentnijim modelom" do sada, u objavi na Googleovu blogu.

Google je naglasio da Gemini 3, za razliku od ranijih verzija, već od samog početka podržava nekoliko proizvoda za potrošače i poduzeća koji generiraju prihode. 

Googleov glavni AI arhitekt, Koray Kavukcuoglu, istaknuo je da je Google svoj novi model integrirao u svoju tražilicu od prvoga dana. Prije im je za integraciju u najkorištenije proizvode trebalo nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci.

Korisnici koji plaćaju Googleovu premium AI pretplatu moći će koristiti Gemini 3 u AI modu koji umjesto standardnih daje kompjutorski generirane odgovore na složene upite.

Kompanija je predstavila Gemini agenta, alat koji može izvršiti složene zadaće koje se sastoje od više koraka, poput organiziranja korisnikova inboxa ili rezerviranja putovanja. 

Google je također redizajnirao aplikaciju Gemini da daje odgovore koji podsjećaju na pravu internetsku stranicu, što je novi udarac objavljivačima sadržaja na internetu koji se oslanjanju na web promet za generiranje prihoda.

Josh Woodward, potpredsjednik kompanije zadužen za aplikaciju, demonstrirao je novinarima kako Gemini sada može dati odgovor na upit da "stvori Van Goghovu galeriju sa životnim kontekstom za svako djelo" generirajući sučelje na zahtjev s vizualnim i interaktivnim elementima.

Za poslovne korisnike, Google je predstavio novi proizvod nazvan Antigravity, platformu za razvoj softvera na kojoj AI agenti mogu samostalno planirati i izvršavati zadatke kodiranja.

