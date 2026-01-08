Nova istraga tvrdi da se Grok ne koristi samo na X-u, nego i na zasebnoj Grok web stranici i u aplikaciji, gdje postoji naprednije generiranje slika i videa, piše Wired. Ključna razlika je što taj sadržaj nije automatski javan kao na X-u, ali postaje vidljiv svima ako korisnik podijeli link ili ako ga tražilice indeksiraju. Dakle, skandal koji je zadnjih dana izazvao veliku lavinu komentara je izgleda dublji nego što se mislilo, a dio koji je javnost vidjela na X-u je samo manji dio ukupnog problema.

Istraživač iz neprofitne organizacije AI Forensics pregledao je arhivu od oko 1.200 javno dostupnih ‘Imagine’ linkova i kaže da ih je oko 800 sadržavalo seksualno eksplicitan sadržaj. U toj masi, procjena je da je ‘nešto manje od 10 posto’ izgledalo kao materijal povezan sa seksualnim iskorištavanjem maloljetnika, a dio spornih linkova prijavljen je regulatorima u Europi.

Zato je ovo follow up koji mijenja ton cijele priče, jer ono što je prvo izgledalo kao problem feeda na X-u i viralnih objava, sad se širi na pitanje kako su postavljene zaštite u samom Grok sustavu. Reuters je ranije pisao da su se na X-u pojavljivale seksualizirane slike žena i djece te da su se vlasti u više zemalja uključile zbog mogućih nezakonitih sadržaja. Ako je to bilo objavljivano javno s mogućnošću da postane viralno, tko zna što se sve kuhalo ispod površine.

Reakcije institucija se već gomilaju. Reuters danas navodi da je Europska komisija naredila X-u da zadrži sve interne dokumente i podatke vezane uz Grok do kraja 2026., u sklopu šire procjene usklađenosti s pravilima o ilegalnom sadržaju. U UK-u je čak i parlamentarni odbor za žene i jednakost objavio da prestaje koristiti X zbog slučaja s Grokom i AI izmijenjenim slikama.

Dakle, ovo još uvijek nije dokaz da ‘Grok namjerno radi X’ i da je cijeli sustav sagrađen na vrijednostima koje su neprihvatljive. Ovo samo pokazuje koliko brzo generativni alati mogu postati kanal za zloporabu kad su zaštite porozne, a dijeljenje linkova jednostavno. I baš zato WIRED-ova teza kako ovo samo produbljuje skandal stoji, jer se radi o većem sustavu i većem dosegu nego što je izgledalo na početku.