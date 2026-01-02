Francuska bi mogla slijediti australski primjer: Macron želi zabraniti djeci društvene mreže!

Francuska planira zabraniti društvene mreže djeci mlađoj od 15 godina od rujna 2026., a istovremeno želi uvesti zabranu mobitela i u srednjim školama, pišu Le Monde i Reuters.

Predsjednik Emmanuel Macron već je više puta tvrdio da društvene mreže potiču nasilje među mladima i da Francuska treba “jače kočnice” kad su u pitanju ekrani i djeca. Prema istom izvještaju, vlada bi nacrt zakona trebala poslati na pravne provjere početkom siječnja, što je prvi korak prije službenog prijedloga.

Ovo se nadovezuje na postojeća pravila. Mobiteli su u Francuskoj zabranjeni u osnovnim i nižim srednjim školama još od 2018., a nova promjena bi tu zabranu proširila i na srednje škole. Francuska je 2023. donijela i zakon prema kojem platforme trebaju tražiti roditeljski pristanak za korisnike mlađe od 15, ali Reuters navodi da je provedba zapela na tehničkim problemima, pa se sada ide na “tvrđu” varijantu.

Macron je ranije spominjao i da želi rješenje na razini EU, posebno nakon smrtonosnog napada nožem u školi u lipnju, a Europski parlament je u studenome pozvao na minimalne dobne granice za pristup društvenim mrežama. Reuters U Reutersovu tekstu se spominje i Australija, koja je uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 16, pa Francuska očito gleda taj model kao presedan.

Što to znači u praksi, ako plan stvarno prođe? Platforme bi morale puno ozbiljnije provjeravati dob i način prijave, a škole bi dobile jasniju podlogu za stroža pravila oko mobitela. A za ostatak Europe poruka je jasna: tema “djece i ekrana” sve je učestalija, a ako se primjeri Australije i Francuske pokažu kao kvalitetni, kroz koju godinu bi gotovo svi maloljetnici mogli biti maknuti s društvenih mreža.